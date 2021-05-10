Как появились коты, которые похожи на оборотней

Это очень молодая порода: точные данные о появлении на свет первых таких котят различаются, однако они вписываются во временной промежуток 10 – 15 лет назад.

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Обычно говорят о 2010 годе, когда американская заводчица Патти Томас решила показать специалистам по сфинксам – супругам Гоббл – странных котят, которых родила обычная черная кошечка.

Как потом рассказывала Патти, ее короткошерстная любимица время от времени приносила подобное слабое, как казалось, потомство и несколькими годами ранее. Просто на те выводки она не обратила особого внимания.



На первых "слабых" котят владелица не обратила внимания / Фото Brittney Gobble

Джон Гоббл пришел к выводу, что неразрывной связи этих котят со сфинксами нет. Поэтому стал тщательно их исследовать и отдал ученым. Все котята были обследованы ветеринарами, однако не было обнаружено никаких генетических заболеваний, кожных патологий и заболеваний, вызывающих частичное облысение.

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Сфинкс- и рекс-мутации, так же как и предполагаемые патологии в кошачьем организме, не подтвердились, что сподвигло заводчиков на дальнейшие исследования.

Чтобы доказать, что за внешний вид соответствует обнаруженный в ходе генетических исследований общий ген, были проведены скрещивания кошек необычного вида с обычными кошками. Для этого взяли особей из разных выводков.



Ликои не имели проблем с кожей и были абсолютно здоровы / Фото Brittney Gobble

В 2011 году в ходе этой работы родилась кошечка, которую назвали Дациана. Поэтому удалось установить, что за мутацию отвечает рецессивный ген.

Обратите внимание! Было совершенно точно доказано, что отталкивающего вида котята имеют крепкое здоровье без инфекционных и дерматологических патологий. Почему они тогда так странно выглядели? Оказалось, что генетический сбой ударил по волосяных фолликулах, лишив животных подшерстка и ослабив остевой волос, который во время линьки стал выпадать почти полностью.

При выборе названия новой породы колебались между двумя вариантами: кот-опоссум (как хотела Патти Томас) и Lykoi (с греческого – волк или кот-оборотень). Прижился второй, и уже под именем Lykoi в 2012 году животных зарегистрировали на их родине, в США.

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Теперь ликои официально признаны Международной ассоциацией кошек The cat fanciers` association. Породу там характеризуют как развивающуюся.

Считается, что в мире есть всего лишь около двух десятков выводков кошек-оборотней, и почти все они сосредоточены в США.



С греческого Lykoi – это "волк" / Фото Brittney Gobble

Внешность ликоя

Ликой понравится любителям кино в жанре хоррор: пронзительный взгляд круглых глаз и лица оборотня, который застыл на половине метаморфозы.

Отличительные черты ликоя – полное отсутствие подшерстка и наличие белых остевых волос, которые называется "рон". Такая структура волос есть лишь у лошадей и собак.

Шерсть ликоя называют "соль с перцем" или чалой – ак характеризуют окраску типичных ликоев, в шерсти которых смешаны белые (седые) и черные остевые волосы. До появления ликоя чалыми могли быть только лошади.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже самого требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

Котята обычно рождаются со сплошной черной шерстью, которую только после первой линьки начинают "разбавлять" белые волосы. Уже с рождения у котят нет волос на верхней части ушей (снаружи), вокруг глаз, в зоне подбородка и около носа.



Ликои очень часто и обильно линяют / Фото Brittney Gobble

Стандарты породы

Порода до сих пор находится в разработке, хотя предварительные требования к внешности ликоя уже известны.

взрослый кот весит от 3,5 до 4,5 килограммов, кошка немного меньше – от 2 до 3,5 кг;

основной окрас – сизо-черный (бледный), когда темно-черные волосы (от 30% до 70%) сочетается с белым, рассредоточенным по всему корпусу;

наиболее волосатые части тела ликоя – спина, шея, голова и бока;

шерсть очень редкая, которая почти полностью меняется в период линьки.

Эти полуоблезлые животные интенсивно линяют, причем выпадение волос необязательно связано с сезоном. Кошка то лысеет, то обрастает несколько раз в год: при этом новая шерсть может быть темнее или, наоборот, светлее старой. Волосы могут появиться на тех участках, где не росли раньше.



Часть мордочки ликоя всегда будет оставаться лысой / Фото Brittney Gobble

Характер ликоя

Кошку-оборотня отличает повышенная активность в сочетании с необычным интеллектом. Замечено, что по сравнению с теми же сфинксами, ликои быстрее взрослеют, что не мешает им практически до пенсионного возраста радоваться любым забавам и подвижным играм.

Эти кошки всегда настороже и готовы к преследованию дичи, как хорошие охотничьи собаки. Из-за отсутствия диких зверей быстро переключаются на домашних, особенно птиц и грызунов. С собаками и другими кошками, как правило, дружат.

Сейчас эта порода очень редкая и будущих котят бронируют чуть ли не на годы вперед. В США за одного такого котенка просят от 1 до 3 тысяч долларов.