Как появились коты, которые похожи на оборотней
Это очень молодая порода: точные данные о появлении на свет первых таких котят различаются, однако они вписываются во временной промежуток 10 – 15 лет назад.
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Обычно говорят о 2010 годе, когда американская заводчица Патти Томас решила показать специалистам по сфинксам – супругам Гоббл – странных котят, которых родила обычная черная кошечка.
Как потом рассказывала Патти, ее короткошерстная любимица время от времени приносила подобное слабое, как казалось, потомство и несколькими годами ранее. Просто на те выводки она не обратила особого внимания.
На первых "слабых" котят владелица не обратила внимания / Фото Brittney Gobble
Джон Гоббл пришел к выводу, что неразрывной связи этих котят со сфинксами нет. Поэтому стал тщательно их исследовать и отдал ученым. Все котята были обследованы ветеринарами, однако не было обнаружено никаких генетических заболеваний, кожных патологий и заболеваний, вызывающих частичное облысение.
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Сфинкс- и рекс-мутации, так же как и предполагаемые патологии в кошачьем организме, не подтвердились, что сподвигло заводчиков на дальнейшие исследования.
Чтобы доказать, что за внешний вид соответствует обнаруженный в ходе генетических исследований общий ген, были проведены скрещивания кошек необычного вида с обычными кошками. Для этого взяли особей из разных выводков.
Ликои не имели проблем с кожей и были абсолютно здоровы / Фото Brittney Gobble
В 2011 году в ходе этой работы родилась кошечка, которую назвали Дациана. Поэтому удалось установить, что за мутацию отвечает рецессивный ген.
При выборе названия новой породы колебались между двумя вариантами: кот-опоссум (как хотела Патти Томас) и Lykoi (с греческого – волк или кот-оборотень). Прижился второй, и уже под именем Lykoi в 2012 году животных зарегистрировали на их родине, в США.
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Теперь ликои официально признаны Международной ассоциацией кошек The cat fanciers` association. Породу там характеризуют как развивающуюся.
Считается, что в мире есть всего лишь около двух десятков выводков кошек-оборотней, и почти все они сосредоточены в США.
С греческого Lykoi – это "волк" / Фото Brittney Gobble
Внешность ликоя
Ликой понравится любителям кино в жанре хоррор: пронзительный взгляд круглых глаз и лица оборотня, который застыл на половине метаморфозы.
Отличительные черты ликоя – полное отсутствие подшерстка и наличие белых остевых волос, которые называется "рон". Такая структура волос есть лишь у лошадей и собак.
Шерсть ликоя называют "соль с перцем" или чалой – ак характеризуют окраску типичных ликоев, в шерсти которых смешаны белые (седые) и черные остевые волосы. До появления ликоя чалыми могли быть только лошади.
Котята обычно рождаются со сплошной черной шерстью, которую только после первой линьки начинают "разбавлять" белые волосы. Уже с рождения у котят нет волос на верхней части ушей (снаружи), вокруг глаз, в зоне подбородка и около носа.
Ликои очень часто и обильно линяют / Фото Brittney Gobble
Стандарты породы
Порода до сих пор находится в разработке, хотя предварительные требования к внешности ликоя уже известны.
- взрослый кот весит от 3,5 до 4,5 килограммов, кошка немного меньше – от 2 до 3,5 кг;
- основной окрас – сизо-черный (бледный), когда темно-черные волосы (от 30% до 70%) сочетается с белым, рассредоточенным по всему корпусу;
- наиболее волосатые части тела ликоя – спина, шея, голова и бока;
- шерсть очень редкая, которая почти полностью меняется в период линьки.
Эти полуоблезлые животные интенсивно линяют, причем выпадение волос необязательно связано с сезоном. Кошка то лысеет, то обрастает несколько раз в год: при этом новая шерсть может быть темнее или, наоборот, светлее старой. Волосы могут появиться на тех участках, где не росли раньше.
Часть мордочки ликоя всегда будет оставаться лысой / Фото Brittney Gobble
Характер ликоя
Кошку-оборотня отличает повышенная активность в сочетании с необычным интеллектом. Замечено, что по сравнению с теми же сфинксами, ликои быстрее взрослеют, что не мешает им практически до пенсионного возраста радоваться любым забавам и подвижным играм.
Эти кошки всегда настороже и готовы к преследованию дичи, как хорошие охотничьи собаки. Из-за отсутствия диких зверей быстро переключаются на домашних, особенно птиц и грызунов. С собаками и другими кошками, как правило, дружат.
Сейчас эта порода очень редкая и будущих котят бронируют чуть ли не на годы вперед. В США за одного такого котенка просят от 1 до 3 тысяч долларов.