Кошки маргай родом из Южной Америки. Это редкие животные, находящиеся на грани вымирания. Маргай – дикий вид кошек, однако сегодня некоторые люди держат их в качестве домашних любимцев.

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Маргаев любят за необычную внешность / Фото zooclub.org.ua

Характеристики вида

Рост: около 30 сантиметров .

Вес: 2,5 – 8 килограммов.

Длина хвоста кошки: 30 – 50 сантиметров.

Маргаи происходят из семейства тигровых.

Маргай – экзотический вид кошек. Мало кто держит их дома. Но есть смельчаки, которые заводят маргаев как домашних любимцев.



Этих кошек называют "белками" за невероятную ловкость / Скриншот / Youtube

Маргаи имеют большие круглые глаза, что делает их похожими на другой вид кошачьих – оцелотов. Именно из-за интересной внешности этих кошек стали разводить и продавать желающим иметь дома экзотическое животное.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Маргаев относят к самым дорогим видам кошек наравне с популярными ашерами и саваннами.



Котята стоят от 20 000 долларов / Фото Curious-world

Цены на маргаев в официальных питомниках начинаются от 20 000 долларов.

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Маргаи уникальны тем, что могут висеть на дереве, удерживая вес тела одной лапой. А еще лапы этих кошек могут разворачиваться на 180 градусов – именно поэтому животные могут двигаться по стволам деревьев вниз головой.

Как содержать маргая дома

Лучше всего сделать для маргая просторный вольер с ветвями и стволами деревьев, чтобы кот мог лазить там.

Маргаи – неагрессивные коты, однако они любят свободу. Если держать их не в вольере, а в доме или квартире, они могут убежать. Поэтому нужно оборудовать окна металлическими сетками, а на выходе сделать переходный тамбур, который обезопасит животное от побега.

Если маргай убежит, он может погибнуть на улице от холода.

Продолжительность жизни маргая в неволе – около 18 лет. Эти коты со временем привыкают к своим хозяевам и могут сидеть у них на руках, как обычные кошки.