За такие размеры собачкам приходится платить. Обычно у них очень короткая продолжительность жизни – сердце животного не справляется с большой нагрузкой. Также большие собаки могут иметь проблемы с костями и суставами.
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Дог Джордж
Дог Джордж весил более 100 килограммов / Фото informationng.com
Этот пес стал одним из крупнейших на свете. Его рост составлял 110 сантиметров, а вес – 111 килограммов. Когда гигант становился на задние лапы, он достигал высоты 2,2 метра. Пес прожил 7 лет и умер в 2013-м году. Он был настоящей звездой и участвовал в различных телешоу.
Дог Зевс
Дог Зевс имеет впечатляющий рост / Фото rock-cafe.info
Рост Зевса – 1,12 метра, а вес – более 70 килограммов. Высота собаки на задних лапах – 2,24 метра.
Дог Фредди / Фото Matt Writtle / Barcroft Media
Вес Фредди 92 килограмма, а высота на задних лапах – 2,28 метра.
Содержание такой собаки обходится немало / Фото rock-cafe.info
Английский мастиф Зорба
Мастиф Зорба / Фото rock-cafe.info
Пес весом 140 килограммов и ростом 94 сантиметра попал в Книгу рекордов Гиннеса.
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Питбуль Халк
Халк весит 80 килограммов / Фото Barcroft Media
Этот пес вдвое больше обычного представителя породы. Его признали самым большим питбулем на свете. Вес собаки – 80 килограммов.