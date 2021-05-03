За такие размеры собачкам приходится платить. Обычно у них очень короткая продолжительность жизни – сердце животного не справляется с большой нагрузкой. Также большие собаки могут иметь проблемы с костями и суставами.

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Дог Джордж



Дог Джордж весил более 100 килограммов / Фото informationng.com

Этот пес стал одним из крупнейших на свете. Его рост составлял 110 сантиметров, а вес – 111 килограммов. Когда гигант становился на задние лапы, он достигал высоты 2,2 метра. Пес прожил 7 лет и умер в 2013-м году. Он был настоящей звездой и участвовал в различных телешоу.

Дог Зевс



Дог Зевс имеет впечатляющий рост / Фото rock-cafe.info

Рост Зевса – 1,12 метра, а вес – более 70 килограммов. Высота собаки на задних лапах – 2,24 метра.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Дог Фредди



Дог Фредди / Фото Matt Writtle / Barcroft Media

Вес Фредди 92 килограмма, а высота на задних лапах – 2,28 метра.

Содержание Фредди обходилось владелице более 15 000 долларов в год.



Содержание такой собаки обходится немало / Фото rock-cafe.info

Английский мастиф Зорба



Мастиф Зорба / Фото rock-cafe.info

Пес весом 140 килограммов и ростом 94 сантиметра попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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Питбуль Халк



Халк весит 80 килограммов / Фото Barcroft Media