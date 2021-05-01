Сначала о нашествии попугаев на юге Австралии люди узнали из видео в тиктоке. Опубликованные кадры действительно впечатляли: казалось, что попугаи стали новыми хозяевами города.

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Птицы расположились на крышах домов, автомобилях, фонарных столбах, полянах. Попугаи уже нашли для себя лакомства: на видео видно, что большинство птиц что-то жуют.

За день видео набрало почти 200 тысяч просмотров.

Впечатлениями от увиденного люди делились в интернете. Больше всего пользователи сети шутили, что в Хогвартсе произошли изменения, и теперь магические письма разносят не только совы, но еще и попугаи. В то же время некоторые люди вспомнили фильм "Птицы" Альфреда Хичкока.

Местные жители признаются, что попугаи ведут себя довольно нагло. Однако им готовы все прощать.

Тем временем экологи бьют тревогу. Они убеждены, что переселиться к людям птиц заставило какое-то бедствие, которое разрушило их природную среду.

Юг Австралии заполонили тысячи попугаев: смотрите видео