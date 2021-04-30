Держать голову над водой стоило собаке огромных усилий. Единственной надеждой и опорой был выступ на камне, за который собака время от времени цеплялась лапками.
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Когда лапы уставали, пес плавал вокруг и снова возвращался к выступу. Сколько еще он бы сумел так продержаться – не знает никто.
Пес цеплялся папами за небольшой выступ / Скриншот / Animal Aid Unlimited
На видео видно, что животное было уже полностью обессиленно. Время от времени вода накрывала его с головой. Поэтому помощь пришла чуть ли не в последний момент.
На помощь собаке пришли волонтеры из индийской зоозащитной организации Animal Aid Unlimited.
Спасатели спустились в колодец за собакой / Скриншот / Animal Aid Unlimited
Неравнодушные мужчины достали альпинистское снаряжение и один из них спустился за собакой. Та была так слаба, что даже не боялась подниматься в большом сачке для рыбы.
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К счастью, собаку смогли спасти / Скриншот / Animal Aid Unlimited
Собаку не только спасли из воды, но и отвезли в приют. Благодаря хороший людям этот песик получил вторую жизнь.
Посмотрите трогательное видео о спасении собаки