Держать голову над водой стоило собаке огромных усилий. Единственной надеждой и опорой был выступ на камне, за который собака время от времени цеплялась лапками.

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Когда лапы уставали, пес плавал вокруг и снова возвращался к выступу. Сколько еще он бы сумел так продержаться – не знает никто.



Пес цеплялся папами за небольшой выступ / Скриншот / Animal Aid Unlimited

На видео видно, что животное было уже полностью обессиленно. Время от времени вода накрывала его с головой. Поэтому помощь пришла чуть ли не в последний момент.

На помощь собаке пришли волонтеры из индийской зоозащитной организации Animal Aid Unlimited.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



Спасатели спустились в колодец за собакой / Скриншот / Animal Aid Unlimited

Неравнодушные мужчины достали альпинистское снаряжение и один из них спустился за собакой. Та была так слаба, что даже не боялась подниматься в большом сачке для рыбы.

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К счастью, собаку смогли спасти / Скриншот / Animal Aid Unlimited

Собаку не только спасли из воды, но и отвезли в приют. Благодаря хороший людям этот песик получил вторую жизнь.