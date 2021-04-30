На популярном ресурсе Reddit существует группа "Absolute Units" ( "Абсолютные единицы" – перевод 24 канал). В ней публикуют невероятные фото огромных животных, растений и даже детей. Делимся с вами впечатляющими фотографиями домашних и диких животных, опубликованными в этой группе.

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Один и тот же конь с разницей в 5 лет

С возрастом эти лошади породы серый першеронами становятся светлее
С возрастом лошади породы "серый першерон" становятся светлее / Фото Reddit

Монстр мейн-кун

Кот в 8 недель и в 4 года
Кот в 8 недель и в 4 года / Фото Reddit

Роскошный конь

Этот зверь похож на танк
Этот зверь похож на танк / Фото Reddit

Огромный хвост

Этот хвост заслуживает отдельного фото
Этот хвост заслуживает отдельного фото / Фото Reddit

Суровая овца

С забавным выражением мордочки
С забавным выражением мордочки / Фото Reddit

Невероятный пес

Вдвое больше своей владелицы
Вдвое больше своей владелицы / Фото Reddit

Великан

Сложно поверить, что такой кот существует
Сложно поверить, что такой кот существует / Фото Reddit

Не слишком большой, но слишком пушистый

Пудель, шерсть которого поражает
Пудель, шерсть которого поражает / Фото Reddit

Медведь или собака


А вы как думаете? / Фото Reddit

Обед ламантинов


Эти гигантские красавцы едят батат / Фото Reddit

Тигровая рыба-голиаф

Поражает своей огромной пастью
Поражает своей огромной пастью / Фото Reddit

Собака-волк

Таким стал пес в 2 года
Таким стал пес в 2 года / Фото Reddit

Пушистый котик

Мейн-кун поражает своим размером
Мейн-кун поражает своим размером / Фото Reddit

Большая ехидна

Это впечатляющее животное попало в ветеринарную клинику, но с ним все хорошо
Это впечатляющее животное попало в ветеринарную клинику, но с ним все хорошо / Фото Reddit

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Халк, гигантский питбультерьер

Роскошный пес
Роскошный пес / Фото Reddit

Замечательные щечки

Этого кота так и хочется погладить
Этого кота так и хочется погладить / Фото Reddit