На популярном ресурсе Reddit существует группа "Absolute Units" ( "Абсолютные единицы" – перевод 24 канал). В ней публикуют невероятные фото огромных животных, растений и даже детей. Делимся с вами впечатляющими фотографиями домашних и диких животных, опубликованными в этой группе.

Интересно 7 причин завести кота: доказано учеными

Один и тот же конь с разницей в 5 лет



С возрастом лошади породы "серый першерон" становятся светлее / Фото Reddit

Монстр мейн-кун



Кот в 8 недель и в 4 года / Фото Reddit

Роскошный конь



Этот зверь похож на танк / Фото Reddit

Огромный хвост



Этот хвост заслуживает отдельного фото / Фото Reddit

Суровая овца



С забавным выражением мордочки / Фото Reddit

Невероятный пес



Вдвое больше своей владелицы / Фото Reddit

Великан



Сложно поверить, что такой кот существует / Фото Reddit

Не слишком большой, но слишком пушистый



Пудель, шерсть которого поражает / Фото Reddit

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina® , которое станет отличной основой его ежедневного рациона.

Медведь или собака



А вы как думаете? / Фото Reddit

Обед ламантинов



Эти гигантские красавцы едят батат / Фото Reddit

Тигровая рыба-голиаф



Поражает своей огромной пастью / Фото Reddit

Собака-волк



Таким стал пес в 2 года / Фото Reddit

Пушистый котик



Мейн-кун поражает своим размером / Фото Reddit

Большая ехидна



Это впечатляющее животное попало в ветеринарную клинику, но с ним все хорошо / Фото Reddit

Вам понравится Звезда тиктока ходит на 2 лапах: после трагедии пес сумел стать популярным

Халк, гигантский питбультерьер



Роскошный пес / Фото Reddit

Замечательные щечки