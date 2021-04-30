На популярном ресурсе Reddit существует группа "Absolute Units" ( "Абсолютные единицы" – перевод 24 канал). В ней публикуют невероятные фото огромных животных, растений и даже детей. Делимся с вами впечатляющими фотографиями домашних и диких животных, опубликованными в этой группе.
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Один и тот же конь с разницей в 5 лет
С возрастом лошади породы "серый першерон" становятся светлее / Фото Reddit
Монстр мейн-кун
Кот в 8 недель и в 4 года / Фото Reddit
Роскошный конь
Этот зверь похож на танк / Фото Reddit
Огромный хвост
Этот хвост заслуживает отдельного фото / Фото Reddit
Суровая овца
С забавным выражением мордочки / Фото Reddit
Невероятный пес
Вдвое больше своей владелицы / Фото Reddit
Великан
Сложно поверить, что такой кот существует / Фото Reddit
Не слишком большой, но слишком пушистый
Пудель, шерсть которого поражает / Фото Reddit
Медведь или собака
А вы как думаете? / Фото Reddit
Обед ламантинов
Эти гигантские красавцы едят батат / Фото Reddit
Тигровая рыба-голиаф
Поражает своей огромной пастью / Фото Reddit
Собака-волк
Таким стал пес в 2 года / Фото Reddit
Пушистый котик
Мейн-кун поражает своим размером / Фото Reddit
Большая ехидна
Это впечатляющее животное попало в ветеринарную клинику, но с ним все хорошо / Фото Reddit
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Халк, гигантский питбультерьер
Роскошный пес / Фото Reddit
Замечательные щечки
Этого кота так и хочется погладить / Фото Reddit