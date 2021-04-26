Пес по кличке Декстер живет со своим хозяином в штате Колорадо. После трагического инцидента, произошедшего в 2016 году, ему пришлось снова научиться ходить.

В один трагический день собаку сбил грузовик. Пес чудом выжил, но ему пришлось научиться ходить на 2 задних лапах. Однако это не мешает Декстеру по-настоящему любить жизнь.

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Этот 6-летний пес породы бретонский епаньоль стал популярным в своем родном городе Орей, штат Колорадо. Благодаря особенности его знают все в городе.

Пес популярен и в социальных сетях. Он имеет почти 70 000 подписчиков в инстаграме и более 227 000 в тиктоке.

Но перед тем, как получить славу, собака пережила страшную трагедию. Когда псу был всего год, он выбежал из дома и выскочил на дорогу. Грузовик не смог с ним разминуться и переехал обе передние лапы.

Хозяева собаки даже не верили, что он выживет. Однако ветеринар дал Декстеру шанс. Одну ногу пришлось ампутировать, вторую – прооперировали.

Неожиданно для всех Декстер не только выжил, но и научился комфортно ходить на задних лапках.

Посмотрите мини-фильм о Декстере

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Однажды хозяин Декстера записал смешное видео прогулки своего пса. Клип стал вирусным, а Декстер превратился в звезду социальных сетей. Об удивительной собаке писали различные средства массовой информации.