25 апреля в Америке отмечают День "родителей" домашних животных. Совершенно не важно, любите вы собак, кошек или экзотических зверей, держите породистого любимца либо же взяли его на улице или в приюте – главное, что жизнь с животным всегда полна радости.

Хозяева домашних животных знают, что между людьми и их любимцами формируется особая взаимосвязь. Животные становятся членами семьи, растут вместе с детьми, влияют на характер и привычки людей. Владельцы животных часто чувствуют себя "родителями" этих милых пушистиков.

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Именно поэтому в США отмечают День родителей домашних животных (National Pet Parent`s Day). В этом году он приходится на 25 апреля.

История праздника



Домашние животные делают жизнь ярче / Фото Unsplash

Родители домашних животных существуют почти столько, сколько существует человечество. Еще за 10 000 лет до нашей эры люди выяснили, что прирученные волчата становятся замечательными компаньонами: они могут охранять детей и домашних животных.

С этого времени началась история человечества рядом с домашними животными. В разных культурах уважали различных животных: где в почете были собаки, другие же предпочитали котов.

Сегодня во многих семьях есть пушистые любимцы и они занимают свое почетное место в человеческом сердце.

Как отпраздновать



Животные часто становятся лучшими друзьями детям / Фото Unsplash

Лучший подарок для животных – уделить им внимание. Пойдите на длительную прогулку с собакой в ​​лес или парк. Поиграйте с кошкой, приобретите для нее новую игрушку.

После физической активности угостите животное чем-то вкусненьким – сегодня существует большой выбор полезных лакомств для любимцев.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

День, когда люди берут животных в дом



Можно приурочить к празднику добрый поступок и взять себе животное из приюта / Фото Unsplash

В этот день во всем мире многие становятся владельцами животных – люди усыновляют собак и кошек из приютов в честь праздника.

Если вы давно взвешивали все "за" и "против" того, чтобы взять бездомное животное в дом, используйте этот праздник как повод узнать о них больше: посетите приют, пообщайтесь с местными жителями.

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