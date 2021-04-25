25 квітня в Америці відзначають День "батьків" домашніх тварин. Зовсім не важливо, полюбляєте ви собак, котів чи екзотичних звірів, маєте породистого улюбленця чи взяли його на вулиці або в притулку – головне, що життя з тваринкою завжди сповнене радістю.

Господарі домашніх тварин знають, що між людьми та їх улюбленцями формується особливий взаємозв'язок. Тварини стають членами родини, ростуть разом з дітьми, впливають на характер та звички людей. Власники тварин часто відчувають себе "батьками" цих милих пухнастиків.

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Саме тому в США відзначають День батьків домашніх тварин (National Pet Parent`s Day). Цього року він припадає на 25 квітня.

Історія свята



Домашні улюбленці роблять життя яскравішим / Фото Unsplash

Батьки домашніх тварин існують майже стільки, скільки існує людство. Ще за 10 тисяч років до нашої ери люди з'ясували, що приручені вовченята стають чудовими компаньйонами: вони можуть охороняти дітей та домашніх тварин.

З того часу почалася історія людства поруч з домашніми тваринами. У різних культурах поважали різних тварин: десь в пошані були собаки, інші ж надавали перевагу котам.

Сьогодні у багатьох родинах є пухнасті улюбленці й вони займають своє почесне місце в людському серці.

Як відсвяткувати



Тварини часто стають найкращими друзями дітям / Фото Unsplash

Найкращий подарунок для тварин – приділити їм увагу. Підіть на тривалу прогулянку із собакою до лісу або парку. Пограйтеся з кішкою, придбайте для неї нову іграшку.

Після фізичної активності пригостіть тварину чимось смачненьким – сьогодні існує чималий вибір корисних смаколиків для улюбленців.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

День, коли люди беруть тварин у свій дім



Можна приурочити до свята добрий вчинок і взяти собі тварину з притулку / Фото Unsplash

Цього дня у всьому світі чимало людей стають власниками тварин – люди всиновлюють собак та кішок із притулків на честь свята.

Якщо ви давно зважували усі "за" та "проти" того, щоб взяти бездомну тварину у свій дім, використайте це свято як привід дізнатися про них більше: відвідайте притулок, поспілкуйтеся з місцевими мешканцями.

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