Безпритульна собака у Сербії підходила до людей та ніби щось у них просила. Виявилося, що цуценятам цієї собаки терміново була потрібна допомога.

Безпритульна собака підходила до людей і ніби просила у них про допомогу. З'ясувалося, що собаці й справді була потрібна поміч людей: її малюки застрягли в бетонній трубі.

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Мама-собака просила людей про допомогу / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

На вулиці було чимало снігу й холодно, тому цуценята могли замерзнути. На щастя, їм на допомогу прийшли волонтери місцевого притулку для собак.



Цуценята сиділи у бетонній трубі / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

Троє цуценят сиділи в трубі та відмовлялися виходити. Їх пробували виманити їжею та покликати, але вони зовсім не реагували. Рятувальники намагалися дістати їх з обох боків труби, але всі спроби були марними. Окрім того, рятівникам доводилося тримати маму, адже вона хвилювалася за малюків і заважала спробам порятунку.



Малюків ледве дістали з труби / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

Зрештою малюків змогли дістати за допомогою віника на довгій ручці. Маму-собаку та її малят привезли до собачого притулку в общині Младеновац, Сербія.



Дружня сім'я, яку врятували / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Песики в притулку / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

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Мама-собака та її цуценята виявилися дуже ласкавими та ручними. Через 3 місяці малюки підросли й стали дуже красивими, а ще – надзвичайно схожими на свою маму. Усім 4 собакам вдалося знайти свій дім та люблячих господарів.



Цуценята виросли схожими на маму / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

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