Ось уже 42 роки в Університеті Дрейка у штаті Айова обирають найгарнішого бульдога року. Цьогоріч перемогу здобула рятувальна собачка Міртл Мей.

У 2021 році за титул найгарнішого бульдога змагався 21 песик. Попередньо усі учасники пройшли інтернет-відбір із понад 120 претендентів.

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Що це за конкурс і чому його проводять

Конкурс серед бульдогів проходить в американському Університеті Дрейка. Річ у тім, що символ цього навчального закладу – саме бульдог. "Портрет" цієї собачки також використовується в символіці спортивних команд університету. Змагання серед бульдогів – добра і незмінна традиція в університеті.



Конкурс в Університеті Дрейка проводять вже 42 роки поспіль / Фото Olivia Sun / The Register

Щороку в Айову з'їжджаються чотирилапі конкурсанти з усіх США. Щоб поборотися за право називатися першим красенем серед бульдогів, кандидати спершу мають пройти попередній відбір через інтернет-голосування.

Кожен із бульдогів проходив дефіле зі своїм господарем, а також показував свій особливий номер на конкурсі талантів.



Дефіле щасливих бульдогів / Фото Olivia Sun / The Register

Торік через пандемію конкурс проводили лише онлайн. Усі охочі могли зареєструватися і віддати свій голос за улюбленого бульдога.

Міртл – особлива

Перемогла цього року бульдожка Міртл Мей. Вона належить випускниці факультету права Університету Дрейка Уїтні Богданській. Уїтні виховує Міртл з 2020 року. Міртл 5 років, і її забрали з притулку. Собачка іноді має напади епілепсії, тому потребує особливого догляду від своїх власників. Бульдожка працює рятувальницею.

У своєму номері талантів Міртл Мей вибивала футбольний м'яч. Одна з його сторін було перемащена арахісовою пастою. Це неабияк зацікавило Міртл і вона щосили штовхала м'яч і таки кинула його у футбольну сітку. Відтак отримала свої ласощі.



Міртл показувала футбольні фінти / Фото Olivia Sun / The Register

Учасники та глядачі прямої трансляції обрали ще одного переможця – володаря призу глядацьких симпатій – Porterhouse People's Choice. Ним став Самсон Джеймсон Бронсон.