Собака породи йоркширський тер'єр Смокі була улюбленицею солдат та надійною помічницею свого хазяїна, капрала Вільяма Вілла. Дізнайтеся неймовірну історію собаки, яка й сама дослужилася до звання капрала та допомагала лікувати військових.

Смокі була крихітною і важила менш як 2 кілограми. Однак це не завадило їй стати однією із найзнаменитіших військових собак Другої світової війни.

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Історія Смокі



Смокі – крихітна собака, що стала героїнею війни / Фото thevintagenews.com

В лютому 1944 року собаку знайшов американський солдат. Песик був у покинутій лисячій норі в джунглях Нової Гвінеї, замурзаний та голодний.

Спершу солдати думали, що Смокі належала японцям. Але коли собачку доставили в найближчий табір для військовополонених, з'ясували – тварина не знає команд ані англійською, ні японською.

У солдата собаку викупив капрал з Огайо, на ім'я Вільям Вінн. Протягом наступних 2 років Смокі перебувала зі своїм власником у Тихоокеанському театрі бойових дій.

Капрал купив собаку за 2 австралійських фунти (близько 6 доларів). Чоловік не пожалів грошей, попри те, що песик був надто малим – його неможливо навіть було сприймати серйозно. Старий власник ще й постриг собачку абияк, щоб та не мучилася від спеки. Така "зачіска" не додавала йоркширському тер'єру краси.

Собака брала участь у 12 повітряних та морських операціях. Часто Смокі довго сиділа в солдатському рюкзаку під вогнем. Собачка пережила щонайменше 150 повітряних атак і зуміла вижити. Смокі навіть стрибала зі спеціальним парашутом з висоти понад 9 кілометрів.

Хазяїн собаки капрал Вінн назвав Смокі "Ангелом з лисячої нори" після того, як тварина дивовижним чином відчула початок атаки японських камікадзе. Тоді собака врятувала життя Вінну та ще 8 його товаришам.

Героїня вагою 2 кілограми

Одного разу Смокі допомогла зекономити працю 250 робітників аеродрому. Перед військовими поставили завдання викопати нову траншею для прокладки кабелю. Щоб це зробити, необхідно було перемістити 40 бойових літаків.

Але робітникам пощастило знайти закопану вузьку трубу, крізь яку можна було б пропустити кабель. Тоді на допомогу прийшла Смокі. Кабель прив'язали до нашийника й хазяїн почав звати собаку на іншому кінці труби. Крихітна собачка не побоялася проповзти крізь цей довгий тунель із прив'язаним проводом.



Смокі допомогла прокласти кабель / Фото thevintagenews.com

Вінн розповідав, що у той день собачка отримала дві нагороди: "великий шматок м'яса і шматочок безсмертя".

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Незабаром після купівлі Смокі капрал Вінн потрапив до госпіталю у Новій Гвінеї з лихоманкою. Друзі привели собаку, щоб вона змогла провідати хазяїна. Медсестрам надзвичайно сподобалася Смокі й вони попросили взяти її із собою в обхід. Собаку почали приводити до інших пацієнтів, а ввечері вона поверталася до хазяїна й спала з ним.

Перша у світі лікувальна собака



Собака служила в госпіталі, допомагаючи відновлювати фізичне та психічне здоров'я солдатів / Фото thevintagenews.com

Смокі вважають першою професійною собакою, що займалася пет-терапією. Собачка супроводжувала медсестер, коли ті ходили до поранених. Вона розважала солдат, показуючи їм усілякі трюки. Смокі працювала протягом 12 років, під час та після Другої світової війни.

Вони всі посміхалися, всі любили її, – розповідав хазяїн собаки.

6 пам'ятників малій собаці

У США на честь Смокі встановили 6 пам'ятників. Рятувальний загін Yorkshire Terrier National Rescue щороку нагороджує спеціальною "премією Смокі" собак-рятувальників, що якнайкраще проявили себе в поточному році.

Смокі була на війні цілком законно – її зарахували до складу 26-го розвідувального авіаполку п'ятої Армії ВПС США. Собака не просто служила – вона зуміла дослужитися до звання капрала!

Смокі прожила 14 років і померла у 1957-му. Собаку поховали у коробці для патронів 30-калібру часів Другою світової війни.



Пам'ятник Смокі в натуральну величину / Фото thevintagenews.com

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У свій час про Смокі писали газети й журнали. Собака стала настільки популярною, що американці почали жертвувати своїх собак госпіталям та лікарням – щоб ті теж сприяли фізичному й моральному одужанню військових.

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