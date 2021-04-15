Хтось покинув цуценя біля дороги. Малюк тремтів та кричав від холоду. На щастя, небайдужа жінка проїжджала повз та вирішила врятувати малюка.

Малюк сидів на узбіччі та сильно кричав. Як породисте цуценя опинилося там в сильний мороз – невідомо. Собаці пощастило, адже його помітила жінка, що стала янголом-охоронцем для малюка.

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Покинутий малюк кричав, щоб його помітили / Фото The DoDo

На огляді у ветеринара виявилося, що пес надзвичайно худий та виснажений. Але навіть попри це малюк негайно почав демонструвати свій чудовий характер. Він швидко став улюбленцем усіх в клініці.



Цуценя врятувала небайдужа жінка / Фото The DoDo

Спершу цуценя віддали у тимчасовий дім, де його мали виховати, соціалізувати та підготувати до життя з новими господарями.



Пес був дуже виснажений / Фото The DoDo

Але дуже швидко песик знайшов свій постійний дім та господарів. Цуценя подружилося з іншими собаками господарів, а ще – виявилося дуже розумним та кмітливим.



Малюк швидко знайшов з усіма спільну мову / Фото The DoDo

Він швидко вивчає команди й навіть дивиться телевізор та гавкає на собак, яких показують там.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Таким песик виріс у новому домі / Фото The DoDo

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