Породисте цуценя покинули біля дороги на морозі: неймовірна історія порятунку
Хтось покинув цуценя біля дороги. Малюк тремтів та кричав від холоду. На щастя, небайдужа жінка проїжджала повз та вирішила врятувати малюка.
Джерело:The DoDo
Малюк сидів на узбіччі та сильно кричав. Як породисте цуценя опинилося там в сильний мороз – невідомо. Собаці пощастило, адже його помітила жінка, що стала янголом-охоронцем для малюка.
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Покинутий малюк кричав, щоб його помітили / Фото The DoDo
На огляді у ветеринара виявилося, що пес надзвичайно худий та виснажений. Але навіть попри це малюк негайно почав демонструвати свій чудовий характер. Він швидко став улюбленцем усіх в клініці.
Цуценя врятувала небайдужа жінка / Фото The DoDo
Спершу цуценя віддали у тимчасовий дім, де його мали виховати, соціалізувати та підготувати до життя з новими господарями.
Пес був дуже виснажений / Фото The DoDo
Але дуже швидко песик знайшов свій постійний дім та господарів. Цуценя подружилося з іншими собаками господарів, а ще – виявилося дуже розумним та кмітливим.
Малюк швидко знайшов з усіма спільну мову / Фото The DoDo
Він швидко вивчає команди й навіть дивиться телевізор та гавкає на собак, яких показують там.
Таким песик виріс у новому домі / Фото The DoDo
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