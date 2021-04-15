Кто-то покинул щенка у дороги. Малыш дрожал и кричал от холода. К счастью, небезразличная женщина проезжала мимо и решила спасти малыша.

Малыш сидел на обочине и сильно кричал. Как породистый щенок оказался там в сильный мороз – неизвестно. Собаке повезло, ведь его заметила женщина, ставшая ангелом-хранителем для малыша.

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Брошенный малыш кричал, чтобы его заметили / Фото The DoDo

На осмотре у ветеринара оказалось, что пес очень худой и изможденный. Но даже несмотря на это малыш немедленно начал демонстрировать свой замечательный характер. Он быстро стал любимцем всех в клинике.



Щенка спасла небезразлична женщина / Фото The DoDo

Сначала щенка отдали во временный дом, где его должны были воспитать, социализировать и подготовить к жизни с новыми хозяевами.



Пес был очень истощен / Фото The DoDo

Но очень быстро собака нашла свой постоянный дом и хозяев. Щенок подружился с другими собаками хозяев, а еще – оказался очень умным и сообразительным.



Малыш быстро нашел со всеми общий язык / Фото The DoDo

Он быстро изучает команды и даже смотрит телевизор и лает на собак, которых показывают там.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



Такой собака выросла в новом доме / Фото The DoDo

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