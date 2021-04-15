В Великобритании из-за локдауна более месяца не работали груминг-студии. Наконец, когда запрет на их работу сняли, счастливые хозяева отправили своих собак на стрижки.

Грумер Скотт Лирмут с Брайтона поделился волшебными превращениями собак. С неопрятных и разлохмаченных они стали ухоженными модниками с укладками.

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Груминг-салоны наконец-то заработали

В первый день открытия и в ближайшую неделю в салоне Скотта – полная запись. Владельцы активно записывают своих мохнатых любимцев, груминг которых не могли проводить в домашних условиях.

Что такое груминг? Это сервис по уходу за мехом животных. Может включать купания, стрижку и другие процедуры. Выполняется как для собак, так и кошек.

"На самом деле приятно снова увидеть трансформацию от неопрятного до сказочного", – отметил владелец груминг-студии. Он добавил, что и клиенты, и их собаки любят посещать салон. Поэтому локдаун тяжело удался всем трем сторонам: пушистым четвероногим, груминг-студиям и владельцам собак.

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До и после посещения грумера



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Скотт выразил надежду, что в ближайшее время его студию не придется закрывать снова. Он, конечно, не против наводить красоту для собак, но лучше делать это регулярно, а не налетами раз в 2 – 3 месяца.

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