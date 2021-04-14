Первая помощь при отравлении собаки: что в нее входит. Узнайте, как распознать отравление у собаки и что делать в критической ситуации.

Хозяевам собак нужно приучать своих любимцев не поднимать ничего с земли и не брать пищу из рук незнакомцев. Также важно запомнить или сохранить правила, которые помогут в критической ситуации спасти жизнь как собственной собаке, так и бездомному псу.

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Симптомы отравления

Симптомы отравления зависят от типа яда, попавшего в организм собаки. У отравленного животного могут появиться тошнота, диарея, слабость, повышенная возбудимость, дрожь, судороги, проблемы с сердцем. Если собака вдохнула яд, у нее могут начаться проблемы с дыханием или животное даже потеряет сознание.

Что делать, если подозреваете, что собака отравилась



Каждый хозяин должен знать, как оказать первую помощь при отравлении / Фото Sobakibalabaki

Нужно незамедлительно действовать. Если есть возможность, немедленно вызывайте ветеринара на место. Если такой возможности нет, хотя бы позвоните в любую ветеринарную клинику.

Однако нужно начинать действовать еще до приезда ветеринарного врача. Часто после появления первых симптомов отравления остается только около 30 минут, чтобы сохранить жизнь собаке.

Действия хозяина должны зависеть от конкретных симптомов.

Если у собаки наблюдаются такие симптомы как рвота, слюноотделение, нарушение координации, пена изо рта, судороги и потеря сознания – действие яда может ослабить витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид).

Это средство продается в любой аптеке. Его нужно колоть в разные лапы в пропорции 1 миллилитр на 1 килограмм веса собаки. Не нужно бояться передозировки препаратом – даже если впоследствии подтвердится другой вид яда.

Совет для хозяев – лучше иметь витамин В6 и шприцы с собой на прогулке.

Если у собаки такие симптомы: кровавая рвота, кровавый понос, кровотечение из носа или прямой кишки, подкожные кровоизлияния, дрожь, одышка, судороги, кома – первой помощью является витамин К1 (Канакион или Канавит).

Этот препарат является жизненно необходимым для восстановления функции свертывания крови. Его нужно уколоть из расчета 2 – 2,5 миллиграмма на 1 килограмм массы животного. Колют препарат подкожно в зоне холки.

Если у собаки останавливается дыхание или перестает биться сердце, нужно срочно делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. До необратимых изменений остается 4 – 5 минут, поэтому действовать нужно немедленно.

Возможны и другие виды отравления животных. Поэтому старайтесь как можно быстрее доставить животное в ветеринарную клинику.



При симптомах отравления нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику / Фото Sobakibalabaki

Немало хозяев при отравлении пытаются вызвать у собаки рвоту. Однако это не всегда может сработать: злоумышленники могут подмешать к яду противорвотные препараты.

Также не нужно насильно кормить или поить животное.

Важно зафиксировать преступление – делайте фото и видео с места событий, фиксируйте все, что может понадобиться при доказательстве преступления. Если животное умерло в результате отравления – обратитесь в полицию и зафиксируйте факт жестокого обращения. Действуйте по схеме , которую предлагает зоозащитная организация UAnimals.

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