В Киеве бездомных собак отправляют в салон красоты: милые фото и видео
Одна из ветеринарных клиник в украинской столице проводит интересный эксперимент. Врачи хотят доказать, что уличные собаки могут выглядеть очень привлекательно, если за ними тщательно ухаживать.
Источник:ТСН
Киевская городская ветеринарная больница устроила эксперимент: бездомных собак отправляют в "салон красоты". Ветеринары хотят узнать, насколько лучше будут забирать собак, если те станут привлекательными.
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Груминг-процедуры решили сделать и собачке по кличке Грей. Чумазому метису сейчас около 3 лет. Собаку помыли, высушили и постригли. Грей мужественно терпел все процедуры, пока перед самым носом не начали щелкать ножницами.
Грей мужественно терпел все процедуры, но в конце концов ему надоело / Фото ТСН
Подобные процедуры сделали и девочке Лилу. Собака была очень грязной и имела колтуны. Ее вычесали, искупали и подстригли когти.
Лилу стала настоящей красавицей / Фото ТСН
Работники коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" стерилизуют животных и делают им прививки от бешенства. Однако неравнодушным людям жаль отпускать животных на улицу, поэтому им пытаются найти дом.
Когда мы пытаемся пристроить животное и уже приходит к нам будущий владелец, конечно, он обратит большее внимание на животное, которое выглядит хорошо, – рассказывают в ветклинике.
Беспородные собаки могут быть очень красивыми, если за ними ухаживать / Фото ТСН
Стрижка – самый простой способ показать, как может выглядеть уличная собака, если о ней заботиться.
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Пес Кузя также является примером замечательного перевоплощения. Собаку нашли в черкасском лесу, оказалось, что ее не потеряли, а выбросили. Когда заросшего Кузю искупали и постригли, оказалось, что он – пес престижной породу ши-тсу. Такие собаки стоят от 10 тысяч гривен. Теперь Кузя готовится переехать в Польшу со своим новым хозяином.
Таким Кузя был до и после стрижки / Фото ТСН
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