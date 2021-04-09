Для новичков, которые только принесли в дом щенка, этот вопрос может стоять особенно остро. Сколько раз выгуливать собаку? Сколько должна длиться прогулка? Что делать, если я целый день на работе? Нуждается ли собака в выгуле в обед? Даем ответы на эти и другие часто задаваемые вопросы.

Золотым правилом любого собаковода являются прогулки по меньшей мере дважды в день в течение часа. Но это время очень условно и зависит от возраста, породы и состояния здоровья собаки.

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Во время прогулки нужно не только водить собаку на поводке. Обязательно надо поиграть с ней, заставить выполнять команды, преодолевать препятствия. Животным нужно бегать свободно: это можно сделать в поле, лесу, в специальном парке для выгула собак или на огражденной площадке.



Гулять с собаками нужно не только в пределах города, но и на природе / Фото Unsplash

Но помните – чтобы отпускать собаку с поводка, нужно убедиться, находиться ли она в безопасности, а также что она не испугает прохожих. В условиях города часто это сделать сложно или вовсе невозможно.

Чтобы собака была послушной без поводка, нужно с детства заниматься ее воспитанием и дрессировкой.

Также важным элементом прогулки являются игры с другими собаками. Во время прогулок знакомьтесь с хозяевами, спрашивайте, не против ли они, чтобы собаки поиграли, и давайте вашему псу возможность побегать и высвободить энергию.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Как часто нужно выгуливать щенков

Щенки в возрасте до полугода (а возможно, и дольше) еще не умеют ходить в туалет на улице. Этим малыши часто шокируют хозяев-новичков. Приучить щенка к туалету – нелегкий процесс.

Вам нужно внимательно следить за малышом и выносить его на улицу после длительного сна, после еды (а едят щенки часто), после игры. Когда видите, что малыш начал беспокойно вертеться, "искать место" – немедленно несите его на улицу.



Щенков можно выводить на улицу только после прививок / Фото Unsplash

Ни в коем случае ругайте малыша за туалет в квартире, а наоборот, хвалите каждый раз, когда он делает свои дела на улице. Так вы сможете объяснить собаке правила поведения.

Хозяевам, которые целый день на работе, придется брать отпуск, работать из дома или искать помощника на первое время. Первые месяцы жизни щенка закладывают фундамент его дальнейшей жизни, поэтому за малышом нужно тщательно ухаживать. Не оставляйте его одного надолго – щенку нужно обеспечить регулярное кормление, выгул и постоянное внимание.

Но не забывайте, что выносить щенка на улицу можно только после всех необходимых прививок по возрасту и карантина после них.

Сколько раз гулять со взрослой собакой

Если ваш любимец здоров, гуляйте с ним 2 раза в день. В случае болезни животного необходимо гулять чаще, но не истощать пса чрезмерными нагрузками.



Гулять с собакой нужно в любую погоду / Фото Unsplash

Если есть возможность – организуйте свой график так, чтобы гулять с собакой 3 раза в день. Дополнительная прогулка в обед будет полезной для его здоровья, животному не придется терпеть до вечера, чтобы справить естественные потребности. Однако 2 прогулки в день тоже вполне приемлемы.

Если у вас нет возможности гулять 2 раза в день – попробуйте рассмотреть вариант маленьких пород собак, которые могут ходить в туалет на кошачий лоток или пеленку.

Как долго должны длится прогулки

Старайтесь каждый раз гулять с собакой по крайней мере час. Правило, которое действует для всех здоровых молодых собак – чем дольше длятся прогулки, тем лучше.



Чем дольше вы гуляете с собакой, тем лучше / Фото Pixabay

Однако прогулка – это не только ходьба на поводке. Нужно обязательно чередовать физическую и умственную нагрузку, обучать собаку командам или повторять те, которые она уже выучила, а также давать любимцу возможность гулять свободно: достаточно времени нюхать то, что он хочет, побегать, поиграть с другими собаками.

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Что делать, если я не люблю гулять

Если вы не любите прогулки, но хотите иметь питомца, обратите внимание на комнатные породы: йоркширский терьер, шпиц, чихуахуа, тойтерьер и другие. Собак маленьких пород можно научить пользоваться лотком или пеленкой. Но это не значит, что животное совершенно не нужно выводить на улицу.

С собаками маленьких пород также нужно гулять, учить их командам и давать возможность побегать и пообщаться с другими собаками. Но их можно не выгуливать регулярно – делайте это раз в день или несколько раз в неделю.