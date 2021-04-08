Лишний вес у собак и кошек: почему появляется и как избавиться
Лишний вес может привести к проблемам со здоровьем питомца. Рассказываем, как распознать избыточный вес у собаки или кошки, а также о профилактике и борьбе с лишними килограммами.
Источник:24 канал
Даже 1 лишний килограмм у кошки или собаки может привести к потере подвижности и проблем со здоровьем. Поэтому хозяевам нужно обращать особое внимание на вес домашних животных, чтобы обеспечить им здоровую и комфортную жизнь.
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Первые признаки лишнего веса у животных
- Собака или кошка стали менее подвижными, они не хотят играть и бегать, как раньше.
- Невозможно прощупать ребра животного пальцами.
- Любимец не хочет выходить на прогулки, быстро устает, меньше играет.
- Во время прогулки животное постоянно испытывает жажду (этот симптом может быть признаком не только ожирения, но и перегрева или других проблем со здоровьем, поэтому обязательно обратитесь к ветеринару).
- Животное постоянно хочет есть, навязчиво выпрашивает еду и регулярно бегает к мисочке.
Причины лишнего веса у домашних животных
Возраст
Щенкам и котятам нужно немало пищи, которую необходимо давать часто и небольшими порциями. Когда животное стареет, у него уменьшается потребность в калориях.
Порода
Некоторые породы животных склонны к перееданию и набору лишнего веса. Среди собак это лабрадоры, спаниели, мопсы, бульдоги, бигли и так далее. Обжорами в мире кошек являются британские и персидские коты, сфинксы и корниш-рексы.
Недостаточная физическая активность
И собаки, и кошки должны двигаться / Фото Vivat
Когда любимец живет в квартире, с ним мало гуляют – если это собака, или же животное не имеет достаточно пространства и стимулов для двигательной активности в случае с котами, лишний вес может появиться в любом возрасте.
Стерилизация и кастрация
У кастрированных животных риск появления лишнего веса выше. Это происходит потому, что снижается потребность в активности и меняется гормональный фон животного.
Переедание
Один из главных факторов появления лишнего веса и ожирения. Именно из-за небрежного отношения хозяев у собак и кошек появляется ненужный жир. Поэтому о питании любимца нужно заботиться каждый день, не позволяя животному есть в избытке, а также не балуя его перекусами со стола.
Почему лишний вес – это вредно
Депрессия
Из-за избытка жира животное может стать малоподвижным. Оно не будет тратить энергию и даже может находиться в депрессивном состоянии.
Болезни
Лишний вес приводит к проблемам со здоровьем / Фото Dog-blog
Лишний вес у любимцев провоцирует развитие различных заболеваний. Больше всего страдает сердечно-сосудистая система, увеличивается нагрузка на сердце. Также растет риск развития сахарного диабета, рака, кожных болезней и тому подобное.
В зоне риска оказываются почки, печень, желудок животного. Лишний вес сильно сокращает продолжительность и качество жизни животного.
Как предотвратить лишний вес у собак и кошек
Сбалансированное питание
Проконсультируйтесь с ветеринаром и выберите корм для любимца в зависимости от возраста, породы животных, а также особых потребностей: проблем с пищеварением, аллергий и даже того, стерилизовано ли животное. Если вы выбрали вариант натурального питания, нужно тщательно следить за тем, чтобы животное получало не только нужное количество калорий, но и получало из пищи витамины и микроэлементы, а также не переедало.
Тщательно измеряйте каждую порцию
Хозяева должны тщательно измерять порции, которые ест животное / Фото Zooclub
Никогда не кормите собаку или кошку порциями, которые измеряете "на глаз".
Физические нагрузки
Различные породы собак и кошек нуждаются в разном количестве физических нагрузок в день. Однако все животные должны двигаться. Это обязательное правило для каждого хозяина.
Отсутствие перекусов и еды из человеческого стола
Животные – не люди, поэтому им не нужна человеческая еда. Также любимцы не требуют разнообразия вкусняшек, они не страдают без десерта или жирных блюд. Поэтому пища у животных должна быть своя: качественный корм или сбалансированное натуральное питание.
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Регулярное посещение ветеринара
Специалист сможет сообщить вам, есть ли у вашего любимца лишний вес, а также проконсультировать в вопросах питания и похудения.
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