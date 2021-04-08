Лишний вес может привести к проблемам со здоровьем питомца. Рассказываем, как распознать избыточный вес у собаки или кошки, а также о профилактике и борьбе с лишними килограммами.

Даже 1 лишний килограмм у кошки или собаки может привести к потере подвижности и проблем со здоровьем. Поэтому хозяевам нужно обращать особое внимание на вес домашних животных, чтобы обеспечить им здоровую и комфортную жизнь.

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Первые признаки лишнего веса у животных

Собака или кошка стали менее подвижными, они не хотят играть и бегать, как раньше.

Невозможно прощупать ребра животного пальцами.

Любимец не хочет выходить на прогулки, быстро устает, меньше играет.

Во время прогулки животное постоянно испытывает жажду (этот симптом может быть признаком не только ожирения, но и перегрева или других проблем со здоровьем, поэтому обязательно обратитесь к ветеринару).

Животное постоянно хочет есть, навязчиво выпрашивает еду и регулярно бегает к мисочке.

Причины лишнего веса у домашних животных

Возраст

Щенкам и котятам нужно немало пищи, которую необходимо давать часто и небольшими порциями. Когда животное стареет, у него уменьшается потребность в калориях.

Порода

Некоторые породы животных склонны к перееданию и набору лишнего веса. Среди собак это лабрадоры, спаниели, мопсы, бульдоги, бигли и так далее. Обжорами в мире кошек являются британские и персидские коты, сфинксы и корниш-рексы.

Недостаточная физическая активность



И собаки, и кошки должны двигаться / Фото Vivat

Когда любимец живет в квартире, с ним мало гуляют – если это собака, или же животное не имеет достаточно пространства и стимулов для двигательной активности в случае с котами, лишний вес может появиться в любом возрасте.

Стерилизация и кастрация

У кастрированных животных риск появления лишнего веса выше. Это происходит потому, что снижается потребность в активности и меняется гормональный фон животного.

Переедание

Один из главных факторов появления лишнего веса и ожирения. Именно из-за небрежного отношения хозяев у собак и кошек появляется ненужный жир. Поэтому о питании любимца нужно заботиться каждый день, не позволяя животному есть в избытке, а также не балуя его перекусами со стола.

Почему лишний вес – это вредно

Депрессия

Из-за избытка жира животное может стать малоподвижным. Оно не будет тратить энергию и даже может находиться в депрессивном состоянии.

Болезни



Лишний вес приводит к проблемам со здоровьем / Фото Dog-blog

Лишний вес у любимцев провоцирует развитие различных заболеваний. Больше всего страдает сердечно-сосудистая система, увеличивается нагрузка на сердце. Также растет риск развития сахарного диабета, рака, кожных болезней и тому подобное.

В зоне риска оказываются почки, печень, желудок животного. Лишний вес сильно сокращает продолжительность и качество жизни животного.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

Как предотвратить лишний вес у собак и кошек

Сбалансированное питание

Проконсультируйтесь с ветеринаром и выберите корм для любимца в зависимости от возраста, породы животных, а также особых потребностей: проблем с пищеварением, аллергий и даже того, стерилизовано ли животное. Если вы выбрали вариант натурального питания, нужно тщательно следить за тем, чтобы животное получало не только нужное количество калорий, но и получало из пищи витамины и микроэлементы, а также не переедало.

Тщательно измеряйте каждую порцию



Хозяева должны тщательно измерять порции, которые ест животное / Фото Zooclub

Никогда не кормите собаку или кошку порциями, которые измеряете "на глаз".

Лайфхак: даже если у вас нет кухонных весов, выберите стакан или миску, которой будете регулярно измерять порции. Найдите возможность взвесить стандартную порцию корма или сбалансированной натуральной пищи для животного на 1 раз. Далее у вас всегда будет удобная емкость для измерения порций.

Физические нагрузки

Различные породы собак и кошек нуждаются в разном количестве физических нагрузок в день. Однако все животные должны двигаться. Это обязательное правило для каждого хозяина.

Отсутствие перекусов и еды из человеческого стола

Животные – не люди, поэтому им не нужна человеческая еда. Также любимцы не требуют разнообразия вкусняшек, они не страдают без десерта или жирных блюд. Поэтому пища у животных должна быть своя: качественный корм или сбалансированное натуральное питание.

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