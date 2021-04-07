Среди многих людей бытует мнение, что кот самостоятельно должен выбирать, что есть и способен определить, какая пища полезна для его организма. Поэтому в кошачий миске оказывается еда с тарелки человека, большинство из продуктов которой для кота опасна.

Иногда рассуждают, мол "природа лучше знает: если кот ест, значит ему можно, и экономнее получится". И тогда в кошачьей миске оказывается суп, макароны и остатки вчерашней котлеты. Еще больший миф, что котов нужно кормить молоком и рыбой.

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Чем нельзя кормить кошек

Заботливый хозяин всегда стремится организовать своему питомцу полноценное и разнообразное питание. По своей природе коты и кошки – хищники. Им нужно много белка, немного клетчатки и еще немного жиров.

Человеческая еда наоборот богатая углеводами и жирами. Такое питание, как утверждают ветеринары, может испортить четвероногому желудок, привести к метеоризму, колик и недоедания.

Список продуктов, которые нельзя давать коту

Свинина. Слишком жирная для кошек, повышает уровень холестерина в крови. Кроме того, есть риск заражения паразитами. Молоко. У многих кошек с возрастом появляется непереносимость лактозы. Об этом пункте подробнее чуть ниже. Печень. В сыром виде может вызвать метеоризм, в вареном – запор. Кости. Могут застрять в горле, повредить пищевод и желудок. Вареный картофель. Бесполезный продукт, который не несет никакой пользы, потому что желудок кота не усваивает крахмал. Бобовые. Также не усваиваются кошками, это приводит к вздутию живота. Рыба. Есть риск развития мочекаменной болезни и дефицита витамина К. Не все так однозначно, поэтому больше об этом рассказываем ниже. Чай и кофе. Кофеин в них грозит гиперактивностью и лишней нагрузкой на нервную и сердечную системы. Из овощей: авокадо, брокколи, лук, чеснок, помидоры. Виноград и изюм. Опасные для кошек так же, как и для собак. Орехи. Опасные из-за большого количества фосфора. Будьте внимательны, если кошка решит поиграть с орехом. Корм для собак. Корма для других животных абсолютно не соответствуют потребностям кошек. Грибы. Содержат вредные для кошек токсины.

Кроме того, нельзя давать сладкое, маринованное и жареное.

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Кормить кота человеческой пищей опасно / Фото Unsplash

Почему коту нельзя давать молоко

Мнение, что коты любят и должны пить коровье, козье или овечье молоко – ложное. Как и все млекопитающие, котята питаются одним только молоком – материнским. И, как и практически все млекопитающие, перестают усваивать его с возрастом.

Коровье молоко не является естественной пищей для котов. Оно может спровоцировать у взрослой кошки нападение диареи. Более того, казеин, содержащийся в молоке, является аллергеном.

Однако, взрослым кошкам можно кисломолочные продукты: кефир, ряженка, йогурт и нежирная сметана. Важное уточнение: ничего жирного котам вообще нельзя.

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Почему коту нельзя давать рыбу

В природе коты рыбу вообще не едят, потому что не могут ее поймать. Есть, конечно, особо одаренные кошки, которые умеют рыбачить, но это исключения. В основном котов кормят рыбой, потому что она дешевле мяса.

Рыба – далеко не самая полезная еда для кота. В ней слишком много белка и минералов. Если часто кормить кошку рыбой, может развиться мочекаменная болезнь и дефицит витамина К. Речную рыбу лучше вообще не давать, потому что есть высокий риск заражения гельминтами.

Если давать рыбу, то иногда и соблюдая ряд правил:

Не чаще 1 – 2 раз в неделю.

Лучше давать морскую рыбу.

Удалять кости и внутренности.

Отваривать 5 минут.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.