Чим не можна годувати котів: список небезпечних продуктів
Серед багатьох людей побутує хибна думка, що кіт самостійно має обирати, що їсти і здатний визначити, яка їжа корисна для його організму. Відтак у котячий мисці опиняється їжа з тарілки людини, більшість з продуктів якої для кота небезпечна.
Джерело:24 канал
Іноді міркують, мовляв "природа краще знає: якщо киця їсть, значить їй можна, та й економніше вийде". І тоді в котячій мисці опиняється суп, макарони і залишки вчорашньої котлети. Ще більший міф, що котів потрібно годувати молоком і рибою.
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Чим не можна годувати котів
Дбайливий господар завжди прагне організувати своєму вихованцеві повноцінне і різноманітне харчування. За своєю природою коти і киці – хижаки. Їм треба багато білка, трохи клітковини і ще трохи жирів.
Людська їжа навпаки багата вуглеводами і жирами. Таке харчування, як підтверджують ветеринари, може зіпсувати чотирилапому шлунок, привести до метеоризму, кольок і недоїдання.
Список продуктів, які не можна давати коту
- Свинина. Занадто жирна для котів, підвищує рівень холестерину у крові. Окрім того, є ризик зараження паразитами.
- Молоко. У багатьох кішок з віком з'являється непереносимість лактози. Про цей пункт детальніше трохи нижче.
- Печінка. У сирому вигляді може викликати метеоризм, у вареному – запор.
- Кістки. Можуть застрягти в горлі, пошкодити стравохід і шлунок.
- Варена картопля. Даремний продукт, який не несе жодної користі, бо шлунок кота не засвоює крохмаль.
- Бобові. Також не засвоюються котами, це призводять до здуття живота.
- Риба. Є ризик розвитку сечокам'яної хвороби і дефіциту вітаміну К. Не все так однозначно, тому більше про це розповідаємо нижче.
- Чай та кава. Кофеїн в них загрожує гіперактивністю і зайвим навантаженням на нервову і серцеву системи.
- З овочів: авокадо, броколі, цибуля, часник, помідори.
- Виноград і родзинки. Небезпечні для кішок так само, як і для собак.
- Горіхи. Небезпечні через велику кількість фосфору. Будьте уважні, якщо кішка вирішить пограти з горіхом.
- Корм для собак. Корми для інших тварин абсолютно не відповідають потребам котів.
- Гриби. Містять шкідливі для кішок токсини.
Окрім того, не можна давати солодке, мариноване і смажене.
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Годувати кота людською їжею небезпечно / Фото Unsplash
Чому коту не можна давати молоко
Думка, що коти люблять і повинні пити коров'яче, козяче чи овече молоко – хибна. Як і всі ссавці, кошенята харчуються одним тільки молоком – материнським. І, як і практично всі ссавці, перестають засвоювати його з віком.
Коров'яче молоко не є природною їжею для котів. Воно може спровокувати у дорослої кішки напад діареї. Ба більше, казеїн, що міститься в молоці, є алергеном.
Проте, дорослим котам можна кисломолочні продукти: кефір, ряжанка, йогурт і нежирна сметана. Важливе уточнення: нічого жирного котам взагалі не можна.
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Чому коту не можна давати рибу
У природі коти рибу взагалі не їдять, бо не можуть її зловити. Є, звичайно, особливо обдаровані кішки, які вміють рибалити, але це винятки. В основному котів годують рибою, тому що вона дешевша за м'ясо.
Риба – далеко не найкорисніша їжа для кота. У ній занадто багато білка і мінералів. Якщо часто годувати кішку рибою, може розвинутися сечокам'яна хвороба і дефіцит вітаміну К. Річкову рибу краще взагалі не давати, тому що високий ризик зараження гельмінтами.
Якщо вже давати рибу, то іноді і дотримуючись ряд правил:
- Не частіше 1 – 2 разів на тиждень.
- Краще давати морську рибу.
- Видаляти кістки і нутрощі.
- Відварювати 5 хвилин.
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