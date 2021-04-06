Часто господарі котів зіштовхуються із тим, що їх улюбленці постійно демонструють злість та агресію. Таким людям доводиться ходити із подряпинами та слідами від укусів. Нерідко коти можуть тероризувати сім'ю та гостей, лякаючи та знущаючись із людей.

Щоб жити в мирі та злагоді зі своїм улюбленцем, потрібно братися за його виховання якомога раніше. Тільки велика кількість уваги та регулярні виховні заходи допоможуть сформувати характер кота приємним та лагідним.

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Раннє спілкування

Кошеня з самого дитинства має перебувати у тісному контакті з хазяїном. Увага до кота допоможе закласти фундамент для майбутнього життя.



Кота потрібно змалечку гладити й тримати на руках / Фото Mypetandi

Потрібно пам'ятати, що розлучати малюка та його маму можна не раніше, ніж у віці 6 – 8 тижнів після народження. До цього часу кошенята стають самостійними й можуть вижити без мами. Якщо кіт опинився у вашому домі в більш ранньому віці, доведеться приділяти значну увагу його вигодовуванню та догляду.

Отже, коли кіт опинився у вашому домі, приділяйте йому увагу, щодня грайтеся з ним, гладьте, тримайте на руках. Так кіт ставатиме контактним і буде звикати до людської уваги.

Домовляйтеся замість покарань



Коти не розуміють, за що їх карають / Фото Kinpet

Кішки майже не сприймають фізичних покарань, вони не розуміють, за що покарані й в результаті перестають довіряти господарям. Навіть якщо ви будете злегка погрожувати улюбленцю скрученою газетою за неприйнятну поведінку, вони можуть сприйняти це вороже, подряпати вас або вкусити.

Регулярний грумінг



Розчісування допоможе навчити кішку вам довіряти / Фото Wikihow

Кішки полюбляють, коли їм розчісують шерсть ніжними та плавними рухами. Тому ця процедура допоможе вам налагодити стосунки з котом, змусити його вам довіряти. Але будьте уважні – якщо улюбленець під час процедури втомився та почав смикати шкірою, негайно припиніть вичісування.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Комфортний дім



Подбайте про те, щоб кішці жилося комфортно / Фото Depositphotos

У кота має бути все необхідне для щасливого життя. Тварині недостатньо мати тільки миски й місце для сну. Подбайте про кігтеточку, іграшки. Посадіть у вазон котячу траву, щоб улюбленець міг гризти її, коли захоче.

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Також коти полюбляють дивитися у вікно. Обладнайте для тварини зручне місце, де вона зможе насолоджуватися видом. Пам'ятайте про особистий простір улюбленця – не заважайте йому, коли він їсть, спить, бавиться. Стежте, щоб ваші діти теж не чіпали кота, коли він не налаштований на це. Якщо у тварини буде все необхідне для комфортного життя, її характер не псуватиметься.