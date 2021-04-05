Якщо у вас є кіт: 6 геніальних порад для господарів
Коти нерідко демонструють свій хижий норов та незалежний характер. Розповідаємо, як полегшити життя на одній території з кішкою.
Джерело:Duck.show
Ці лайфхаки допоможуть вам полегшити життя з чотирилапими друзями. Дізнайтеся, що робити, щоб кішка не дряпала ніжки столу, не перевертала вазони, а ще – відчувала себе щасливою у вашому домі.
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Щоб кіт не дряпав ніжки стола
Ця проста порада допоможе вберегти ніжки стола / Фото La Chat
Зробіть із них просту кігтеточку. Обмотайте ніжки цупкою ниткою або мотузкою – її можна міняти час від часу.
Зробіть для кішки багатоповерховий будиночок
Кішки полюбляють сидіти на висоті / Фото princesse-guerriere.com
Коти полюбляють сидіти й навіть спати на висоті. Поставте одна на одну коробки, ящики, маленькі столики або будь-які предмети, які підкаже ваша фантазія. На різних "поверхах" зробіть місця для сну тварини: постеліть м'яку тканину або подушки. Також тут можна розмістити іграшки, і навіть зони з нитками для того, щоб тварина могла точити кігті.
Зелений чай
Щоб запах з котячого туалету не був надто різким і неприємним, додайте туди трохи зеленого чаю. Сухе листя цього напою допоможе нейтралізувати аромат.
Совок з підручних матеріалів
З будь-якої пластикової каністри можна зробити зручний місткий совок / Фото Duck.show
Зручний і великий совок для прибирання за котом можна зробити з пластикової каністри.
Бережіть кімнатні рослини
Простий спосіб вберегти вазони від кота / Фото Duck.show
У цьому допоможуть звичайні шишки. Розкладіть шишки у горщики та біля них – кішка буде уникати цього місця. М'яким лапкам улюбленців неприємно наступати на шишки.
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Зробіть місце біля вікна
Можна встановити на вікно спеціальну поличку для кота / Фото Atlantisfood
Кішки обожнюють спостерігати за тим, що відбувається на вулиці. Зробіть для них зручне місце: звільніть частину підвіконня, прикрутіть спеціальну поличку тощо. Можна навіть використати старі сходи, оббивши їх цупкою тканиною. Таке місце стане улюбленим для вашого чотирилапого.
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