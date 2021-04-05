Коты нередко демонстрируют свой хищный нрав и независимый характер. Рассказываем, как облегчить жизнь на одной территории с кошкой.

Эти лайфхаки помогут вам облегчить жизнь с четвероногими друзьями. Узнайте, что делать, чтобы кошка не царапала ножки стола, не переворачивала вазоны, а еще – чувствовала себя счастливой в вашем доме.

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Чтобы кот не царапал ножки стола



Этот простой совет поможет уберечь ножки стола / Фото La Chat

Сделайте из них простую когтеточку. Обмотайте ножки плотной ниткой или веревкой – ее можно менять время от времени.

Сделайте для кошки многоэтажный домик



Кошки любят сидеть на высоте / Фото princesse-guerriere.com

Коты любят сидеть и даже спать на высоте. Поставьте друг на друга коробки, ящики, маленькие столики или любые предметы, которые подскажет ваша фантазия. На разных "этажах" сделайте места для сна животного: постелите мягкую ткань или подушки. Еще здесь можно разместить игрушки, а также зоны с нитками для того, чтобы животное могло точить когти.

Зеленый чай

Чтобы запах из кошачьего туалета не был слишком резким и неприятным, добавьте туда немного зеленого чая. Сухие листья этого напитка помогут нейтрализовать аромат.

Совок из подручных материалов



Из любой пластиковой канистры можно сделать удобный вместительный совок / Фото Duck.show

Удобный и большой совок для уборки за котом можно сделать из пластиковой канистры.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Берегите комнатные растения



Простой способ уберечь вазоны от кота / Фото Duck.show

В этом помогут обычные шишки. Разложите шишки в горшки, и возле них – кошка будет избегать этого места. Мягким лапкам любимцев неприятно наступать на шишки.

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Сделайте место у окна



Можно установить на окно специальную полочку для кота / Фото Atlantisfood