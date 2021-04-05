Если у вас есть кот: 6 гениальных советов для хозяев
Коты нередко демонстрируют свой хищный нрав и независимый характер. Рассказываем, как облегчить жизнь на одной территории с кошкой.
Источник:Duck.show
Эти лайфхаки помогут вам облегчить жизнь с четвероногими друзьями. Узнайте, что делать, чтобы кошка не царапала ножки стола, не переворачивала вазоны, а еще – чувствовала себя счастливой в вашем доме.
Интересно Кот-вампир: генетическая мутация сделала его знаменитым – фото и видео
Чтобы кот не царапал ножки стола
Этот простой совет поможет уберечь ножки стола / Фото La Chat
Сделайте из них простую когтеточку. Обмотайте ножки плотной ниткой или веревкой – ее можно менять время от времени.
Сделайте для кошки многоэтажный домик
Кошки любят сидеть на высоте / Фото princesse-guerriere.com
Коты любят сидеть и даже спать на высоте. Поставьте друг на друга коробки, ящики, маленькие столики или любые предметы, которые подскажет ваша фантазия. На разных "этажах" сделайте места для сна животного: постелите мягкую ткань или подушки. Еще здесь можно разместить игрушки, а также зоны с нитками для того, чтобы животное могло точить когти.
Зеленый чай
Чтобы запах из кошачьего туалета не был слишком резким и неприятным, добавьте туда немного зеленого чая. Сухие листья этого напитка помогут нейтрализовать аромат.
Совок из подручных материалов
Из любой пластиковой канистры можно сделать удобный вместительный совок / Фото Duck.show
Удобный и большой совок для уборки за котом можно сделать из пластиковой канистры.
Берегите комнатные растения
Простой способ уберечь вазоны от кота / Фото Duck.show
В этом помогут обычные шишки. Разложите шишки в горшки, и возле них – кошка будет избегать этого места. Мягким лапкам любимцев неприятно наступать на шишки.
Вам понравится Нашел под кроватью 5 котов и влюбился: как живет известный режиссер и его стая
Сделайте место у окна
Можно установить на окно специальную полочку для кота / Фото Atlantisfood
Кошки обожают наблюдать за тем, что происходит на улице. Сделайте для них удобное место: освободите часть подоконника, прикрутите специальную полочку и тому подобное. Можно даже использовать старую лестницу, обив ее плотной тканью. Такое место станет любимым для вашего четвероногого.
Поделиться новостью