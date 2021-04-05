Нашел под кроватью 5 котов и влюбился: как живет известный режиссер и его стая
5 пушистиков в доме для кого-то могут стать настоящим испытанием. Но только не для кинорежиссера Пэриса Зарциллы, который наслаждается жизнью с командой пушистиков.
Источник:твиттер Paris Zarcilla
3 года назад британский режиссер и сценарист Пэрис Зарцилла (Paris Zarcilla) заглянул под кровать и увидел кошку, которая только что родила малышей. Мужчине настолько понравились животные, что он решил оставить необычное семейство себе.
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Режиссер увидел под кроватью маму с котятами и сразу влюбился в эту семейку / Фото Paris Zarcilla
В своем твиттере Пэрис делится забавными и милыми подробностями жизни с 5 котами. В сети мужчину уже окрестили "кошачьим папой".
Кошачий папа Пэрис Зарцилла:
Однажды кинорежиссер из Лондона зашел в комнату, чтобы взять джемпер. Однако мужчину ждало нечто неожиданное: чужая кошка родила 4 котят прямо под кроватью. Тогда новоиспеченный "папа" даже вел трогательную онлайн-трансляцию и окончательно решил оставить семейство себе.
Вот так началась кошачья история в доме Пэриса Зарциллы:
Кошки все время оккупируют каждый клочок дома. Они занимают все кровать, лежат на рабочем столе и даже пробуют "на зуб" пищу, которую готовит режиссер.
Кошачья семья живет очень дружно / Фото Paris Zarcilla
Хозяин 5 котов все время шутит о том, что это он живет в их доме, а не наоборот.
Мои коты были достаточно любезны, чтобы позволить мне положить часть своих вещей в их новый дом для кошек, – пишет он.
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Несмотря на некоторую наглость котиков, заметно, что животные и их хозяин живут счастливо. 5 котов в доме создают невероятную атмосферу и уют.
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