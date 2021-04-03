Все знают, что кошки имеют усы, однако мало задумывается над тем, зачем четвероногим это оригинальное "украшение". Рассказываем, почему кошачьи усы очень важны.

Усы нужны кошкам не только для красоты. Они помогают животным ориентироваться в пространстве, искать пищу и даже драться. А когда кошка спит – спят и ее усы.

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Усы или вибриссы Научное название усов – вибриссы. Усы являются важным тактильным органом, отвечающим за ориентирование кошки в пространстве.

Да, вам не показалось, усы являются отдельным органом животного. Они выполняют много важных функций. Без усов кошка будет чувствовать себя беспомощно.

А еще кошки имеют вибриссы не только на голове. На каждой лапе пушистиков также есть эти органы осязания.



Коты имеют усы не только на морде, но и на лапах / Фото Freepic

Сколько усов есть у кошки

В среднем кошки имеют 30 – 40 вибриссов, 24 из которых расположены на голове животного. Если один из усов выпал, на его месте вырастает новый.

Усы кошек могут иногда выпадать. Владельцы четвероногих могут время от времени находить потерянные усы на полу. Если вы заметили, что кошка активно теряет усы, обратитесь к ветеринару – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Стричь усы котам в коем случае нельзя. Животное будет плохо ориентироваться в пространстве и даже иметь плохое настроение, пока усы не отрастут.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100 % питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Помогают в темноте и в бою

Когда животное плохо видит глазами, вибриссы берутся за дело. Они помогают кошкам прекрасно ориентироваться даже в полной темноте. А если коту или кошке приходится драться, усы помогают ориентироваться в ближнем бою.

Усы просыпаются раньше, чем кошка



Во время сна кошка не пользуется усами, а наоборот, прижимает их к мордочке / Фото Goodfon

Когда кошка спит, ее усы тесно прижаты к мордочке. В этот момент животному не нужна лишняя информация о мире вокруг – потому усы могут отдыхать.

Но как только у кошки что-то изменится – усы настораживаются. Они начинают получать информацию и отправлять ее в мозг. Кошка просыпается и начинает действовать. Или засыпает снова, если тревога оказалась ложной.

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Усы обманывают толстых кошек



Обычно усы равны ширине кошки / Фото biosfera.vet

Вибриссы морды – усы и брови кошки помогают ей ориентироваться в пространстве. Длина усов обычно соответствует ширине тела кошки. Животное пробует разные отверстия усами, чтобы определить, пролезет ли она туда. Если кошка растолстела и ее бока стали больше, чем усы, животное получает ложную информацию. Поэтому пушистик может даже застрять.