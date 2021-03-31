Щенки любят жевать вещи вокруг. Для них это способ исследования окружающей среды, привлечения внимания и даже утоления боли. Для хозяев же погрызенные вещи – иногда стресс и повод для агрессии в отношении щенка.

Не стоит тешить себя иллюзией, что щенок вырастет, повзрослеет и перестанет портить вещи вокруг и уже не будет грызть. Стоит сразу понять, почему щенок это делает и научить его грызть "разрешенные" вещи.

Узнайте Как научить щенка ходить на поводке: важные советы

Почему важно научить щенка с детства

Если взрослая собака грызет обувь, мебель и прочее, что не предназначено для грызения, – это значит, что соответствующая привычка сформировалась в детском возрасте. Чем дольше закрепляется негативное поведение, тем сложнее отучить от него уже взрослое животное.

Поэтому с первого дня пребывания щенка в вашем доме наблюдайте за ним внимательно, обеспечьте его максимальным количеством игрушек, а главное – играйте с ним.

Причин же, почему щенок грызет все вокруг, несколько и они могут быть взаимно совместимыми.



Важно с детства научить щенка грызть "правильные" предметы / Фото с Unsplash

Щенок грызет предметы, потому что у него растут зубы

Собаки как млекопитающие проходят период выпадения молочных зубов, поэтому для них естественно кусать предметы вокруг, чтобы почесать десны.

У щенков есть 28 временных зубов, которые появляются примерно на 4 недели жизни и выпадают в возрасте 14 – 30 недель. Ваш щенок может начать грызть все подряд, когда у него будут прорезаться 42 постоянных зуба.

Грызть вещи как способ привлечь внимание

Если вопросов к состоянию зубов щенка нет и они у него уже развились, стоит присмотреться к психологической стороне вопроса. Иногда, грызя все вокруг, собака показывает, что она недостаточно гуляет и не имеет надлежащей нагрузки.

Узнайте Как распознать стресс у собаки: признаки, трактуют неправильно

Все это приводит к уничтожению вещей хозяина, проблем с соседями и тому подобное. Такое поведение характерно для активных собак охотничьих или служебных пород с возбудимой нервной системой. Только с нагрузкой, выполняя команды хозяина, при наличии игрушек в доме, щенок не будет чувствовать себя брошенным.



Иногда щенок начинает грызть все вокруг от скуки / Фото с Unsplash

Часто такой воспитанник все грызет для того, чтобы получить внимание хозяина любой ценой.

Как приучить щенка грызть специальные игрушки

Если щенок постоянно грызет вещи, или, если вещи, которые он грызет опасны – вам необходимо регулировать его поведение.

Несколько советов, как обезопасить Вашего любимца от опасных предметов.

Давайте вашему щенку безопасные для жевания игрушки, которые помогут облегчить скуку.

Если вы перенаправите жевание на эти игрушки, он не будет так часто сосредотачивать внимание на запрещенных предметах.

Когда вы замечаете, что щенок жует что-то запрещенное, скажите "Нет", чтобы сигнализировать о неподобающем поведении.

Хвалите щенка, когда замечаете, что он жует свою безопасную игрушку.

Рассмотрите возможность пребывания щенка в манеже в то время, когда вы дома, но не можете постоянно следить за ним.

Убедитесь, что у него есть несколько безопасных для жевания игрушек. Таким образом, он будет иметь пространство для игры, но будет не в состоянии жевать то, что не предназначено для жевания.

Можно обработать опасные или не желательные для грызения предметы специальным спреем. Средства безопасны для человека и собаки, но четвероногим не понравится его вкус. Все потому, что в составах таких средств есть перец синтетического происхождения.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянного внимания, времени и терпения. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Ошибки при воспитании щенка

Помните: предложите щенку альтернативы, он не прекратит грызть все подряд. Ответственно относитесь к воспитательным мероприятиям: не делайте поблажек, будьте строги в своих требованиях. Пока щенок растет и может шкодничать, не оставляйте ценные вещи в зоне доступа. Провокация не является методом воспитания.

Интересно Есть ли у домашних животных плохие привычки: что говорит зоопсихолог

Наказание – самая распространенная ошибка. Одно дело слегка хлопнуть щенка газеткой по попке (и только за дело), ​​и совсем другое – бить собаку. Страх, унижение, оскорбление, месть – вот чем чреваты такие методы. Биение животного наносит ему моральную травму, а с ней никакое послушание не представляется возможным.