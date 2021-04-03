Усі знають, що кішки мають вуса, однак мало задумується над тим, навіщо чотирилапим ця оригінальна "прикраса". Розповідаємо, чому котячі вуса дуже важливі.

Вуса потрібні кішкам не тільки для краси. Вони допомагають тваринам орієнтуватися в просторі, шукати їжу і навіть битися. А коли кішка спить – сплять і її вуса.

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Вуса або вібриси Наукова назва вус – вібриси. Вуса є важливим тактильним органом, що відповідає за орієнтування кішки у просторі.

Так, вам не здалося, вуса є окремим органом тварини. Вони виконують чимало важливих функцій. Без вус кішка почуватиметься безпорадно.

А ще кішки мають вібриси не тільки на голові. На кожній лапі пухнастиків також є ці органи дотику.



Коти мають вуса не тільки на морді, а й на лапах / Фото Freepic

Скільки вус має кішка

У середньому кішки мають 30 – 40 вібрисів, 24 з яких розташовані на голові тварини. Якщо один з вусів випав, на його місці виростає новий.

Вуса кішок можуть іноді випадати. Власники чотирилапих можуть час від часу знаходити втрачені вуса на підлозі. Якщо ви помітили, що кішка активно втрачає вуса, зверніться до ветеринара – це може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

Стригти вуса котам у жодному разі не можна. Тварина буде погано орієнтуватися у просторі й навіть матиме поганий настрій, доки вуса не відростуть.

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Допомагають у темряві та в бою

Коли тварина погано бачить очима, вібриси беруться до справи. Вони допомагають кішкам чудово орієнтуватися навіть у повній темряві. А якщо коту чи кішці доводиться битися, вуса допомагають орієнтуватися в ближньому бою.

Вуса прокидаються раніше за кішку



Під час сну кішка не користується вусами, а навпаки, притискає їх до мордочки / Фото Goodfon

Коли кішка спить, її вуса тісно притиснуті до мордочки. У цей момент тварині не потрібна зайва інформація про світ довкола – тому вуса можуть відпочивати.

Однак щойно біля кішки щось зміниться – вуса насторожуються. Вони починають отримувати інформацію та відправляти її в мозок. Кішка прокидається і починає діяти. Або засинає знову, якщо тривога виявилася помилковою.

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Вуса обманюють товстих кішок



Зазвичай вуса дорівнюють ширині кішки / Фото biosfera.vet

Вібриси морди – вуса та брови кішки допомагають їй орієнтуватися в просторі. Довжина вус зазвичай відповідає ширині тіла кішки. Тварина пробує різні отвори вусами, щоб визначити, чи пролізе вона туди. Якщо кішка розтовстіла і її боки стали більшими, аніж вуса, тварина отримує хибну інформацію. Через це муркотун може навіть застрягнути.

Цікаво, що у кішок з короткою хвилястою шерстю: девон-рекс, корніш-рекс – вуса теж хвилясті.