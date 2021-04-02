Кот по кличке Сабер выглядит, как настоящий вампир. Несмотря на это он имеет дружелюбный и ласковый характер.

Животные, которые не похожи других, вызывают у людей диаметрально противоположные эмоции. Некоторые пушистики с неординарной внешностью годами ждут своих владельцев в приюте, а другие становятся звездами сети.

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Сабер – сиамский кот. Пользователи тиктока окрестили животное смесью Дракулы, моржа и мамонта. Все из-за его огромных зубов, выступающих над верхней челюстью.



Несмотря на "пугающую" внешность, Сабер – очень милый и добрый кот / Скриншот тиктока wytchylynx

Такие зубы животное получило вследствие генетической мутации. Кроме зубов, Сабер может похвастаться очень громким и сильным голосом.

Хозяйка кота увидела его в приюте для животных. Девушка сфотографировала хвостатого и опубликовала фото в социальных сетях в надежде найти хозяев малышу. Однако в течение недели никто не заинтересовался необычным котиком. Тогда она приняла решение забрать его себе.

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Хозяйка Сабера забрала его из приюта / Скриншот тиктока wytchylynx

Владелица квартиры, которую снимала спасительница Сабера, была против кошек. Однако с ней удалось договориться и кот нашел свой дом. Он оказался очень послушным и покладистым.

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Сейчас кот проходит лечение от лимфомы / Скриншот тиктока wytchylynx

Котик-вампиру уже 13 лет. Недавно у Сабера диагностировали лимфому и сейчас он проходит сложное лечение. Болезнь то отступает, то появляется снова, но хозяйка Сабера верит, что котик поправится.