Андреа Чистернино всю свою жизнь провел в Италии. Мужчина занимался фэшн-съемками для известных журналов и влиятельных брендов, а еще – был официальным фотографом Формулы-1.

Оставив все, Андреа переехал в Украину и открыл здесь приют для животных. Проект итальянца называется Rifugio Italia. Он расположен в селе Лесовичи Киевской области.

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История фэшн-фотографа, который стал зоозащитником



Андреа Чистернино, владелец приюта / Фото Platfor.ma

У меня есть показательная история: лет 15 назад я фотографировал моделей в шубах у одного модного ателье в Италии. А уже через десяток лет под тем же ателье я с плакатом в руках протестовал против использования натурального меха и издевательства над животными, – рассказывает мужчина.

Ранее Андреа сотрудничал с Vogue и снимал известных моделей. Но со временем все больше проникался темой защиты животных, стал вегетарианцем, а потом веганом. А потом мужчина влюбился.



Так выглядит вход в Rifugio Italia / Фото Platfor.ma

Его избранницей стала Влада – украинка, которая занималась переводами с итальянского. Вскоре Андреа переехал в Украину и женился.

В приюте фотограф продолжает заниматься любимым делом. Но теперь снимает животных: делает фото для соцсетей, зоозащитных книг и выставок.



Андреа со спасенными животными / Фото Platfor.ma

На территории приюта Андреа сделал небольшой дом. Здесь живет он сам, а также расположена ветеринарная клиника и даже фотостудия.



Собаки в приюте любят общаться / Фото Platfor.ma

Идея создать приют пришла супругам в 2012 году. Тогда, накануне Евро-2012 в Украине массово травили животных, а существующие приюты не справлялись с нагрузкой – хотели спасти как можно больше собак.

Влада и Андреа решили, что должны как-то помочь – сначала основали благотворительный фонд, а дальше – приют. В 2014 году создали Rifugio Italia – на средства от частного пожертвования, поступившего из Италии.



Кошка в доме / Фото Platfor.ma

Не только коты и собаки

В Rifugio Italia обитают не только домашние любимцы. Здесь есть козы, лошади и даже пони. Например, козу Зорьку спасли из ресторана. А пони по кличке Мэри имеет немалые размеры. Животное специально откармливали на мясо.



В приюте держат также больших животных / Фото Platfor.ma

Большинство крупных животных в приюте буди избавлены от участи быть съеденными. Или же их забрали от владельцев, которые жестоко с ними обращались. Так произошло с лошадьми Тельмой и Луизой.



Кони любят общаться с людьми / Фото Platfor.ma

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Есть в приюте также коровы, свиньи, бараны, овцы и даже ягнята. Когда-то были даже 2 енота, но один умер от рака, а сердце другого не выдержало от тоски.



Домашних животных спасли от бойни / Фото Platfor.ma

Из необычных животных в приют попадал аист. Но птица выросла и улетела. А д омашние птицы здесь также есть: куры, индюки, гуси.

В отдельном домике живут кошки. Их здесь обитает 45. Четвероногие имеют собственный внутренний дворик и очень любят внимание.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Собак в Rifugio Italia живет 167. За ними ухаживают не только хозяева, но и работница Наталья.

Наталья помнит имена всех животных. В приюте есть участок с шутливым названием "Верховная Рада". Здесь обитают собаки, которых в приют привезли еще маленькими. Кто-то назвал щенков именами депутатов.

Ну, Ляшко постоянно оскорбляет Порошенко, а Юлька, случается, вылезает на сетку и висит так, – шутит Наталья.

Андреа пытается пристроить собак в хорошие руки. До карантина немало четвероногих забрали себе итальянцы.



В приюте проживает 167 собак / Фото Platfor.ma

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Не все страницы в жизни приюта является радужными. В 2015 году здесь произошел пожар. Местным жителям не понравилось соседство, и они совершили поджог. Тогда погибли более 70 собак, а новый приют сгорел дотла.