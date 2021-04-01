Итальянский фотограф оставил все и открыл приют в Украине – трогательная история и фото
Андреа Чистернино всю свою жизнь провел в Италии. Мужчина занимался фэшн-съемками для известных журналов и влиятельных брендов, а еще – был официальным фотографом Формулы-1.
Источник:Platfor.ma
Оставив все, Андреа переехал в Украину и открыл здесь приют для животных. Проект итальянца называется Rifugio Italia. Он расположен в селе Лесовичи Киевской области.
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История фэшн-фотографа, который стал зоозащитником
Андреа Чистернино, владелец приюта / Фото Platfor.ma
У меня есть показательная история: лет 15 назад я фотографировал моделей в шубах у одного модного ателье в Италии. А уже через десяток лет под тем же ателье я с плакатом в руках протестовал против использования натурального меха и издевательства над животными, – рассказывает мужчина.
Ранее Андреа сотрудничал с Vogue и снимал известных моделей. Но со временем все больше проникался темой защиты животных, стал вегетарианцем, а потом веганом. А потом мужчина влюбился.
Так выглядит вход в Rifugio Italia / Фото Platfor.ma
Его избранницей стала Влада – украинка, которая занималась переводами с итальянского. Вскоре Андреа переехал в Украину и женился.
В приюте фотограф продолжает заниматься любимым делом. Но теперь снимает животных: делает фото для соцсетей, зоозащитных книг и выставок.
Андреа со спасенными животными / Фото Platfor.ma
На территории приюта Андреа сделал небольшой дом. Здесь живет он сам, а также расположена ветеринарная клиника и даже фотостудия.
Собаки в приюте любят общаться / Фото Platfor.ma
Идея создать приют пришла супругам в 2012 году. Тогда, накануне Евро-2012 в Украине массово травили животных, а существующие приюты не справлялись с нагрузкой – хотели спасти как можно больше собак.
Влада и Андреа решили, что должны как-то помочь – сначала основали благотворительный фонд, а дальше – приют. В 2014 году создали Rifugio Italia – на средства от частного пожертвования, поступившего из Италии.
Кошка в доме / Фото Platfor.ma
Не только коты и собаки
В Rifugio Italia обитают не только домашние любимцы. Здесь есть козы, лошади и даже пони. Например, козу Зорьку спасли из ресторана. А пони по кличке Мэри имеет немалые размеры. Животное специально откармливали на мясо.
В приюте держат также больших животных / Фото Platfor.ma
Большинство крупных животных в приюте буди избавлены от участи быть съеденными. Или же их забрали от владельцев, которые жестоко с ними обращались. Так произошло с лошадьми Тельмой и Луизой.
Кони любят общаться с людьми / Фото Platfor.ma
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Есть в приюте также коровы, свиньи, бараны, овцы и даже ягнята. Когда-то были даже 2 енота, но один умер от рака, а сердце другого не выдержало от тоски.
Домашних животных спасли от бойни / Фото Platfor.ma
Из необычных животных в приют попадал аист. Но птица выросла и улетела. А домашние птицы здесь также есть: куры, индюки, гуси.
В отдельном домике живут кошки. Их здесь обитает 45. Четвероногие имеют собственный внутренний дворик и очень любят внимание.
Собак в Rifugio Italia живет 167. За ними ухаживают не только хозяева, но и работница Наталья.
Наталья помнит имена всех животных. В приюте есть участок с шутливым названием "Верховная Рада". Здесь обитают собаки, которых в приют привезли еще маленькими. Кто-то назвал щенков именами депутатов.
Ну, Ляшко постоянно оскорбляет Порошенко, а Юлька, случается, вылезает на сетку и висит так, – шутит Наталья.
Андреа пытается пристроить собак в хорошие руки. До карантина немало четвероногих забрали себе итальянцы.
В приюте проживает 167 собак / Фото Platfor.ma
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Не все страницы в жизни приюта является радужными. В 2015 году здесь произошел пожар. Местным жителям не понравилось соседство, и они совершили поджог. Тогда погибли более 70 собак, а новый приют сгорел дотла.
Андреа пытается пристроить животных в хорошие руки / Фото Platfor.ma
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