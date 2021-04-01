Андреа Чистерніно усе своє життя провів в Італії. Чоловік займався фешн-зйомками для відомих журналів та впливових брендів, а ще – був офіційним фотографом Формули-1.

Покинувши все, Андреа переїхав до України та відкрив тут притулок для тварин. Проєкт італійця має назву Rifugio Italia. Він розташований у селі Лісовичі Київської області.

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Історія фешн-фотографа, який став зоозахисником



Андреа Чистерніно, власник притулку / Фото Platfor.ma

У мене є показова історія: років 15 тому я фотографував моделей у шубах біля одного модного ательє в Італії. А вже через десяток років під тим же ательє я з плакатом у руках протестував проти використання натурального хутра та знущання з тварин, – розповідає чоловік.

Раніше Андреа співпрацював з Vogue та знімав відомих моделей. Але з часом усе більше переймався темою захисту тварин, став вегетаріанцем, а потім веганом. А потім чоловік закохався.



Так виглядає вхід до Rifugio Italia / Фото Platfor.ma

Його обраницею стала Влада – українка, яка займалася перекладами з італійської. Незабаром Андреа переїхав до України та одружився.

У притулку фотограф продовжує займатися улюбленою справою. Але тепер фільмує тварин: робить фото для соцмереж, зоозахисних книжок та виставок.



Андреа із врятованими тваринами / Фото Platfor.ma

На території притулку Андреа зробив невеликий будинок. Тут живе він сам, а також розташована ветеринарна клініка й навіть фотостудія.



Собаки в притулку полюбляють спілкуватися / Фото Platfor.ma

Ідея створити притулок прийшла подружжю у 2012 році. Тоді, напередодні Євро 2012 в Україні масово труїли тварин, існуючі притулки не справлялися з навантаженням – хотіли врятувати якомога більше собак.

Влада й Андреа вирішили, що мають якось допомогти – спершу заснували благодійний фонд, а далі – притулок. У 2014 році створили Rifugio Italia – на кошти від приватного пожертвування, що надійшло з Італії.



Кішка в будинку / Фото Platfor.ma

Не тільки коти й собаки

У Rifugio Italia мешкають не лише домашні улюбленці. Тут є кози, коні й навіть поні. Наприклад, козу Зорьку врятували з ресторану. А поні на прізвисько Мері має чималі розміри. Тварину спеціально відгодовували на м'ясо.



В притулку тримають також свійських тварин / Фото Platfor.ma

Більшість великих тварин в притулку були врятовані від долі бути з'їденими. Або ж їх забрали від власників, що жорстоко із ними поводилися. Так сталося з конями Тельмою та Луїзою.



Коні полюбляють спілкуватися з людьми / Фото Platfor.ma

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Є в притулку також корови, свині, барани, вівці та навіть ягнята. Колись були навіть 2 єноти, але один помер від раку, а серце другого не витримало туги.



Свійських тварин врятували від бійні / Фото Platfor.ma

З незвичних тварин до притулку потрапляв лелека. Але птах виріс і полетів. А свійські птахи тут також є: кури, індики, гуси.

В окремому будиночку живуть коти. Їх тут мешкає 45. Чотирилапі мають власний внутрішній дворик і дуже полюбляють увагу.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Собак у Rifugio Italia мешкає 167. За ними доглядають не тільки господарі, а й наймана працівниця Наталя.

Наталя пам'ятає імена усіх тварин. В притулку є ділянка з жартівливою назвою "Верховна Рада". Тут мешкають собаки, яких до притулку привезли ще маленькими. Хтось назвав цуценят іменами депутатів.

Ну, Ляшко постійно ображає Порошенка, а Юлька бува, вилазить на сітку та висить так, – жартує Наталя.

Андреа намагається прилаштувати собак у добрі руки. До карантину чимало чотирилапих забрали собі італійці.



У притулку мешкає 167 собак / Фото Platfor.ma

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Не всі сторінки в житті притулку є райдужними. У 2015 році тут сталася пожежа. Місцевим мешканням не сподобалося сусідство й вони вчинили підпал. Тоді загинуло понад 70 собак, а новозбудований притулок згорів вщент.