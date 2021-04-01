Прибирає за людьми: в Сумах розумний собака чистить річку від сміття
Пес на прогулянках не витрачає час дарма. Тварина дістає з річки пластикові пляшки, упаковки, пакети та інше сміття.
Джерело:фейсбук Юлії Сілки
Собака не бездомний – він мешкає в приватному секторі неподалік. Тварина приходить до річки Псел й зубами дістає з води різний мотлох.
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Пес в зубах виносить сміття з води / Фото Юлія Сілка
Задоволена морда собаки свідчить, що він сприймає це заняття як гру. Люди трішки допомагають чотирилапому й збирають сміття у пакети.
Люди допомагають собаці й складають сміття в пакети / Фото Юлія Сілка
Мешканка Сум побачила незвичного прибиральника й опублікувала його фото у фейсбуці. Жінка навіть присвятила собаці невеликий вірш.
Тварина мешкає в приватному секторі неподалік / Фото Юлія Сілка
Пора зібрати собак міста, попросити, нехай почистять (його – 24 канал), – так коментують допис сумчани.
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