Пес на прогулках не тратит время зря. Животное достает из реки пластиковые бутылки, упаковки, пакеты и прочий мусор.

Собака не бездомный – он живет в частном секторе неподалеку. Животное приходит к реке Псёл и зубами достает из воды разный хлам.

Читайте Хозяева собак фанатеют от этого тренда: что такое дог-фитнес и кому он нужен



Пес в зубах выносит мусор из воды / Фото Юлия Силка

Довольная морда собаки свидетельствует о том, что она воспринимает это занятие как игру. Люди немного помогают четвероногому и собирают мусор в пакеты.



Люди помогают собаке и составляют мусора в пакеты / Фото Юлия Силка

Жительница Сум увидела необычного уборщика и опубликовала его фото в фейсбуке. Женщина даже посвятила собаке небольшое стихотворение.



Животное живет в частном секторе неподалеку / Фото Юлия Силка

Пора собрать собак города, попросить, пусть почистят (его – 24 канал), – так комментируют сообщение сумчане.