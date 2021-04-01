Убирает за людьми: в Сумах умная собака чистит реку от мусора
Пес на прогулках не тратит время зря. Животное достает из реки пластиковые бутылки, упаковки, пакеты и прочий мусор.
Источник:фейсбук Юлии Силки
Собака не бездомный – он живет в частном секторе неподалеку. Животное приходит к реке Псёл и зубами достает из воды разный хлам.
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Пес в зубах выносит мусор из воды / Фото Юлия Силка
Довольная морда собаки свидетельствует о том, что она воспринимает это занятие как игру. Люди немного помогают четвероногому и собирают мусор в пакеты.
Люди помогают собаке и составляют мусора в пакеты / Фото Юлия Силка
Жительница Сум увидела необычного уборщика и опубликовала его фото в фейсбуке. Женщина даже посвятила собаке небольшое стихотворение.
Животное живет в частном секторе неподалеку / Фото Юлия Силка
Пора собрать собак города, попросить, пусть почистят (его – 24 канал), – так комментируют сообщение сумчане.
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