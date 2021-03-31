Кошка жила в приюте, однако никто не обращал на нее внимания и не забирал домой. Животное имеет постоянно грустное выражение мордочки – это отпугивало потенциальных хозяев.

Девушка по имени Франциска Франкен мечтала иметь кошку. В доме ее родителей остался хвостатый любимец Джокер, но забрать его с собой Франциска не могла. Поэтому начала искать кошку в приюте.

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У кошки всегда смешное и обиженное выражение морды / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Когда девушка увидела фото кошки по кличке Бин, то сразу захотела ее удочерить. В приюте рассказали, что кошка жила там почти год – никто не захотел его забрать. Люди думали, что кошка злая и некрасивая, поэтому бедное животное оказалось никому не нужным.



Никто не хотел забрать Бин, потому что она была "некрасивой" / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Я увидела ее фотографию и сразу влюбилась в нее. Ну, сначала я засмеялась, потому что фото были забавными. Я никогда раньше не видела такого кота, – рассказывает Франциска.

Девушка прислала в приют электронное письмо с личной информацией. Она пыталась сделать письмо как можно более информативным, чтобы в приюте выбрали потенциальной хозяйкой именно ее.



Бин и ее хозяйка / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Уже на следующий день из приюта позвонили. Оказалось, что раньше никто не интересовался Бин. Франциска стала первой, кто подал заявку на усыновление кошки.

Когда Бин оказалась в приюте, она была очень больной и несчастной. Если бы животное не подобрали, она бы не сумела выжить на улице.



Кошка всегда смотрит в окно, когда хозяйка идет на работу / Фото Bebbybeansprout / Instagram

Потенциальная хозяйка с нетерпением ждала встречи с кошкой. И совсем не ожидала, что Бин окажется маленькой: у нее короткие лапки и хвост.

Я начала плакать, когда вошла в ее комнату, потому что была поражена. Она была совсем не такой, как я себе представляла, но все было гораздо лучше, – делится Франциска.



Сейчас Бин полностью выздоровела и наслаждается жизнью / Фото Bebbybeansprout / Instagram

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В тот же день новая хозяйка забрала Бин домой. Хотя обычно в приютах не отдают животное сразу, Бин и Франциска так понравились друг другу, что для них сделали исключение.

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Теперь кошка живет вместе с Франциской. Она быстро привыкла к новому дому и всегда ждет свою хозяйку с работы.