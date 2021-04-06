Часто хозяева кошек сталкиваются с тем, что их любимцы постоянно демонстрируют злость и агрессию. Таким людям приходится ходить с царапинами и следами от укусов. Нередко кошки могут терроризировать семью и гостей, пугая и издеваясь над людьми.

Чтобы жить в мире и согласии со своим любимцем, нужно браться за его воспитание как можно раньше. Только большое количество внимания и регулярные воспитательные меры помогут сформировать характер кота приятным и мягким.

Мимиметр зашкаливает: ленивый и голодный ежик попал на вирусное видео

Раннее общение

Котенок с самого детства должен находиться в тесном контакте с хозяином. Внимание к коту поможет заложить фундамент для будущей жизни.



Кота нужно с детства гладить и держать на руках / Фото Mypetandi

Нужно помнить, что разлучать малыша и его маму можно не ранее, чем в возрасте 6 – 8 недель после рождения. К этому времени котята становятся самостоятельными и могут выжить без мамы. Если кот оказался в вашем доме в более раннем возрасте, придется уделять значительное внимание его вскармливанию и уходу.

Итак, когда кот оказался в вашем доме, уделяйте ему внимание, ежедневно играйте с ним, гладьте, держите на руках . Так кот будет становиться контактным и привыкать к человеческому внимания.

Договаривайтесь вместо наказаний



Коты не понимают, за что их наказывают / Фото Kinpet

Кошки почти не воспринимают физических наказаний, они не понимают, за что наказаны и в результате перестают доверять хозяевам. Даже если вы будете слегка угрожать любимцу скрученной газетой за неприемлемое поведение, он может воспринять это враждебно, поцарапать вас или укусить.

Регулярный груминг



Расчесывание поможет научить кошку вам доверять / Фото Wikihow

Кошки любят, когда им расчесывают шерсть нежными и плавными движениями. Поэтому такая процедура поможет вам наладить отношения с котом, заставить его вам доверять. Но будьте внимательны – если любимец во время процедуры устал и начал дергать кожей, немедленно прекратите вычесывание.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Комфортный дом



Позаботьтесь о том, чтобы кошке жилось комфортно / Фото Depositphotos

У кота должно быть все необходимое для счастливой жизни. Животному недостаточно иметь только миски и место для сна. Позаботьтесь о когтеточке, игрушках. Посадите в горшок кошачью траву, чтобы любимец мог грызть ее, когда захочет.

Вам понравится Если у вас есть кот: 6 гениальных советов для хозяев