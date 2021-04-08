В этот перечень попали даже такие любимцы многих, как лабрадоры, хаски и немецкие овчарки. При выборе породы не забывайте о том, что большинству собак нужны серьезные физические нагрузки, длительные прогулки и дрессировка.

Если вы не сможете посвящать любимцу свое время и внимание, то от идеи завести большую собаку придется отказаться. Многие покупают хаски или лабрадоров из-за разрекламированности породы, а затем отказываются от собак – ведь те оказываются гиперактивными и неуправляемыми. Итак, рассказываем, каких собак лучше не заводить в квартире.

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Потенциально опасные или физически сильные собаки

Таким породам лучше жить за городом, на большой огороженной территории. Или в частном доме, где есть забор и достаточно места для свободного выгула собаки. Большие породы не нужно брать ни в квартиру, ни в такие условия, где пес все время будет сидеть в вольере.



Сенбернарам слишком мало места в квартире / Фото 24tail.com

Трезво оценивайте свои силы при выборе породы. Учитывайте даже такие неочевидные факторы как: наличие авто, в котором вы сможете отвезти собаку к ветеринару, возможность свободно идти с собакой на поводке по улицам у дома – ведь гигантских собак часто боятся прохожие.

Также учитывайте собственные силы, уровень физической подготовки и здоровья. Большую собаку рано или поздно придется вывести за пределы двора – хотя бы для посещения клиники. Сможете ли вы удержать его на поводке? Что вы будете делать, если собака проявит агрессию к другим животным или людям? Будут ли в безопасности прохожие и животные рядом с вами и вашим псом?

Нередко потенциальные хозяева не учитывают всех этих факторов, и, в конечном итоге, большие собаки оказываются обречены всю жизнь сидеть в тесном вольере. Хозяева не могут вывести их на прогулку и даже выпустить побегать по двору из-за неуправляемого поведения и отсутствия воспитания.



Даже в частном доме большой собаке может быть недостаточно пространства / Фото Zooritual

Большие собаки, которые не смогут жить в квартире:

алабай или среднеазиатская овчарка,

кавказская овчарка,

сенбернар,

тибетский мастиф,

ирландский волкодав,

питбульмастиф,

американский бандог,

турецкий акбаш,

северокавказские собаки,

гибриды собаки и волка – волкособ,

пиренейская горная собака.

Собаки, энергия которых способна разрушить квартиру

Если с большими или слишком агрессивными породами собак ситуация однозначна, то некоторые из активных пород все же можно содержать в квартире, но при одном условии. Если вы имеете достаточно времени, энергии и сил для прогулок – ваш пес будет хорошо себя чувствовать даже в условиях небольшой квартиры. Всем остальным рисковать не нужно: если вы не готовы 3 – 5 часов в день посвящать прогулкам и дрессировке, лучше не покупайте гиперактивные породы собак. Даже несмотря на их популярность.



Хаски сложно поддаются дрессировке / Фото Proporodysobak

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Многие заводят, например, хаски из-за их красивой внешности и "инстаграмности". Однако в большинстве случаев такие хозяева не имеют представления о потребностях породы. Собакам приходится сидеть дома целый день, довольствоваться короткими прогулками утром и вечером. Из-за отсутствия нужных нагрузок и дрессировки хаски нередко становятся неуправляемыми, а также убегают от хозяев. В группах по поиску животных в каждом городе больше всего утерянных собак составляют именно хаски, это объясняется просто – эти собаки имеют гены волков, они достаточно "плохо приручены". Годами хаски использовали как ездовых собак, поэтому эта порода физически не может проводить свою жизнь, лежа на диване.

Итак, перед тем как покупать собаку популярной породы, хорошо взвесьте свои силы – иначе вы непременно будете разочарованы и, возможно, с любимцем даже придется расстаться.



Лучше не заводить те породы собак, которые привлекают вас только внешностью / Фото sobaky.info

Энергичные породы собак:

хаски,

такса,

аляскинский маламут,

самоедская собака,

джек-рассел-терьер,

бордер-колли,

немецкая овчарка.

Собаки с непростым характером

Некоторые породы собак довольно упрямые и сложно поддаются дрессировке. К тому же эти собаки, как правило, имеют большие размеры, поэтому справиться с ними в условиях квартиры может не каждый. Ведь собаке нужно выходить из дома, идти по подъезду или ехать лифтом, встречать других людей и собак на прогулках. Но не все могут обеспечить правильное воспитание и безопасный выгул таким собакам.



Популярные акита-ину имеют очень упрямый характер / Фото Malteze

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Упрямые и сложные в воспитании породы собак:

акита-ину,

ротвейлер,

питбультерьер и стаффордширский терьер,

спаниель,

лабрадор.



Даже небольшому спаниелю может быть некомфортно в условиях квартиры / Фото Botanichka