До цього переліку потрапили навіть такі улюбленці багатьох, як лабрадори, хаскі й німецькі вівчарки. При виборі породи не забувайте про те, що більшості собак потрібні серйозні фізичні навантаження, тривалі прогулянки й дресирування.

Якщо ви не зможете присвячувати улюбленцю свій час та увагу, то від ідеї завести великого собаку доведеться відмовитися. Чимало людей купують хаскі або лабрадорів через розрекламованість породи, а потім відмовляються від собак – адже ті виявляються гіперактивними й некерованими. Отже, розповідаємо, яких собак краще не заводити у квартирі.

Дізнайтеся більше Як готують собак-прикордонників: секрети й цікаві подробиці

Потенційно небезпечні або фізично сильні собаки

Таким породам найкраще жити за містом, на великій огородженій території. Або в приватному будинку, де є паркан і достатньо місця для вільного вигулу собаки. Великі породи не потрібно брати ані у квартиру, ні в такі умови, де пес увесь час сидітиме у вольєрі.



Сенбернарам надто мало місця у квартирі / Фото 24tail.com

Тверезо оцінюйте власні сили при виборі породи. Враховуйте навіть такі неочевидні фактори як: наявність авто, в якому ви зможете відвезти собаку до ветеринара, можливість вільно йти з собакою на повідку вулицями біля дому – адже гігантських псів часто бояться перехожі.

Також зважайте на власні сили, рівень фізичної підготовки та здоров'я. Великого собаку рано чи пізно доведеться вивести за межі подвір'я – хоча б для відвідування клініки. Чи зможете ви втримати його на повідку? Що ви будете робити, якщо пес проявить агресію до інших тварин або людей? Чи будуть в безпеці перехожі та тварини поруч з вами та вашим псом?

Нерідко потенційні господарі не враховують усіх цих факторів, і, зрештою, великі собаки виявляються приречені все життя сидіти в тісному вольєрі. Господарі не можуть вивести їх на прогулянку і навіть випустити побігати подвір'ям через некеровану поведінку та відсутність виховання.



Навіть у приватному будинку великій собаці може бути недостатньо простору / Фото Zooritual

Великі собаки, які не зможуть жити у квартирі:

алабай або середньоазійська вівчарка,

кавказька вівчарка,

сенбернар,

тибетський мастиф,

ірландський вовкодав,

пітбульмастиф,

американський бандог,

турецький акбаш,

північнокавказькі собаки,

гібриди собаки та вовка – вовкособи,

піренейській гірський собака.

Собаки, енергія яких здатна зруйнувати квартиру

Якщо із великими або надто агресивними породами собак ситуація однозначна, то деякі з активних порід все ж можна утримувати у квартирі, але за однієї умови. Якщо ви маєте достатньо часу, енергії та сил для прогулянок – ваш пес буде добре себе відчувати навіть в умовах невеликої квартири. Усім іншим ризикувати не потрібно: якщо ви не готові 3 – 5 годин на день присвячувати прогулянкам та дресируванню, краще не купуйте гіперактивні породи собак. Навіть попри їх популярність.



Хаскі складно піддаються дресируванню / Фото Proporodysobak

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Чимало людей заводять, наприклад, хаскі через їх красиву зовнішність та "інстаграмність". Однак здебільшого такі господарі не мають уявлення про потреби породи. Собакам доводиться сидіти вдома цілий день, задовільнятися короткими прогулянками вранці та ввечері. Через відсутність потрібних навантажень та дресирування хаскі нерідко стають некерованими, а також тікають від господарів. У групах з пошуку тварин в кожному місті чи не найбільше загублених собак становлять саме хаскі, це пояснюється просто – ці собаки мають гени вовків, вони досить "погано приручені". Роками хаскі використовували як їздових собак, тому ця порода фізично не може проводити своє життя, лежачи на дивані.

Отже, перед тим як купувати собаку популярної породи, добре зважте свої сили – інакше ви неодмінно будете розчаровані та, можливо, з улюбленцем навіть доведеться розпрощатися.



Краще не заводити ті породи собак, що приваблюють вас тільки зовнішністю / Фото sobaky.info

Енергійні породи собак:

хаскі,

такса,

аляскінський маламут,

самоїдська собака,

джек-рассел-тер'єр,

бордер-колі,

німецька вівчарка.

Собаки з непростим характером

Деякі породи собак досить вперті та складно піддаються дресируванню. До того ж ці собаки, як правило, мають великі розміри, тому справитися з ними в умовах квартири може не кожен. Адже собаці потрібно виходити з дому, йти у під'їзді чи їхати ліфтом, зустрічати інших людей та собак на прогулянках. Не усі можуть забезпечити правильне виховання та безпечний вигул таким собакам.



Популярні акіта-іну мають дуже впертий характер / Фото Malteze

Вам сподобається Кумедне цуценя так хотіло потрапити в дім, що відео з ним стало вірусним

Вперті та складні у вихованні породи собак:

акіта-іну,

ротвейлер,

пітбультер'єр та стаффордширський тер'єр,

спанієль,

лабрадор.



Навіть невеликому спанієлю може бути некомфортно в умовах квартири / Фото Botanichka

При виборі породи завжди розраховуйте власні сили та не зважайте на моду або красу собаки. Обирайте улюбленця, якому буде комфортно жити із вами.