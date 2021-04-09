Для новачків, які щойно принесли у дім цуценя, це питання може стояти особливо гостро. Скільки разів вигулювати песика? Скільки має тривати прогулянка? Що робити, якщо я цілий день на роботі? Чи потребує собака вигулу в обід? Даємо відповіді на ці та інші поширені питання.

Золотим правилом будь-якого собаколюба є прогулянки щонайменше двічі на день протягом години. Однак цей час дуже умовний і залежить від віку, породи та стану здоров'я собаки.

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Під час прогулянки потрібно не тільки водити собаку на повідку. Обов'язково треба погратися з нею, змусити виконувати команди, долати перешкоди. Улюбленцям потрібно бігати вільно: це можна зробити в полі, лісі, у спеціальному парку для вигулу собак або на відгородженому майданчику.



Гуляти з собаками потрібно не тільки в межах міста, а й на природі / Фото Unsplash

Але пам'ятайте – щоб відпускати собаку з повідка, потрібно переконатися, чи перебуватиме вона у безпеці, а також чи не налякає перехожих. В умовах міста часто це зробити складно, або й зовсім неможливо.

Щоб собака була слухняною без повідка, потрібно змалечку займатися її вихованням та дресируванням.

Також важливим елементом прогулянки є ігри з іншими собаками. Під час прогулянок знайомтеся з господарями, запитуйте, чи не проти вони, щоб собаки погралися, і давайте вашому песику можливість побігати й вивільнити енергію.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Як часто потрібно вигулювати цуценят

Цуценята віком до пів року (а можливо, й довше) ще не вміють ходити в туалет на вулиці. Цим малюки часто шокують господарів-новачків. Привчити цуценя до туалету – нелегкий процес.

Вам потрібно уважно стежити за малюком і виносити його надвір після тривалого сну, після їжі (а їдять цуценята часто), після гри. Коли бачите, що малюк почав неспокійно крутитися, “шукати місце” – негайно несіть його на вулицю.



Цуценят можна виводити надвір тільки після щеплень / Фото Unsplash

У жодному разі не сваріть малюка за туалет у квартирі, а навпаки, хваліть щоразу, коли він робить свої справи на вулиці. Так ви зможете пояснити собаці правила поведінки.

Господарям, які цілий день на роботі, доведеться брати відпустку, працювати з дому або ж шукати помічника на перший час. Перші місяці життя цуценяти закладають фундамент його подальшого життя, тому за малюком потрібно ретельно доглядати. Не залишайте його самого надовго – цуценяті потрібно забезпечити регулярне годування, вигулювання та постійну увагу.

Але не забувайте, що виносити цуценя надвір можна тільки після усіх необхідних щеплень за віком та карантину після них.

Скільки разів гуляти з дорослою собакою

Якщо ваш улюбленець здоровий, гуляйте з ним принаймні двічі на день. У разі хвороби тварини необхідно гуляти частіше, але не виснажувати пса надмірними навантаженнями.



Гуляти з собакою потрібно в будь-яку погоду / Фото Unsplash

Якщо є можливість – організуйте свій графік так, щоб гуляти із собакою тричі на день. Додаткова прогулянка в обід буде корисною для її здоров'я, тварині не доведеться терпіти до вечора, щоб справити природні потреби. Однак 2 прогулянки на день теж цілком прийнятні.

Якщо у вас немає можливості гуляти 2 рази на день – спробуйте розглянути варіант маленьких порід собак, які можуть ходити в туалет на котячий лоток або пелюшку.

Як довго мають тривати прогулянки

Намагайтеся щоразу гуляти з собакою принаймні годину. Правило, яке діє для всіх здорових молодих собак – чим довше тривають прогулянки, тим краще.



Чим довше ви гуляєте з собакою, тим краще / Фото Pixabay

Однак прогулянка – це не тільки ходьба на повідку. Потрібно обов'язково чергувати фізичне та розумове навантаження, навчати собаку команд або повторювати ті, які вона вже вивчила, а також давати улюбленцю гуляти вільно: вдосталь часу нюхати те, що він хоче, побігати, погратися з іншими псами.

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Що робити, якщо я не люблю гуляти

Якщо ви не полюбляєте прогулянки, але хочете мати улюбленця, зверніть увагу на кімнатні породи: йоркширський тер'єр, шпіц, чіхуахуа, той-тер'єр тощо. Собак маленьких порід можна навчити користуватися лотком або пелюшкою. Але це не значить, що тварину зовсім не потрібно виводити надвір.

З собаками маленьких порід також потрібно гуляти, навчати їх команд і давати можливість побігати й поспілкуватися з іншими псами. Але їх можна не вигулювати регулярно – робіть це раз на день або кілька разів на тиждень.

Подивіться цікаве відео про те, скільки разів вигулювати собаку: