Занимаются фитнесом и делают спа-процедуры: роскошный отель для собак в Лондоне
Первый в мире роскошный отель для собак появился в Лондоне. Там хозяева могут оставить своих четвероногих любимцев, когда едут в отпуск или по работе.
Источник:wanderoam
Удобствам, которые предлагает собачий отель Urban Mutts, могут даже позавидовать люди. Там предлагают акупунктуру и массаж. Есть комнаты для сна, которые оснащены светодиодной подсветкой и специальными поднятыми кроватями, а также спа-центр, где проводят процедуры для ногтей и умывания. Номера в отеле обслуживаются круглосуточно.
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О создании отеля
- Основал такой фешенебельный отель для животных Барри Каракостас.
- Гуляя со своим ротвейлером Лео, он встречался с другими любителями животных.
- Барри начал бегать со стаей собак по лондонским паркам и заметил, что он и собаки становились здоровыми и счастливыми.
- Мужчина увлекся пониманием психологии животных и тем, что нужно для оптимизации их психического и физического благополучия.
- Поэтому он решил основать отель и клуб дневного ухода, миссией которого было бы сделать городских собак счастливее и здоровее.
Каракостас говорит, что обычные питомники, которые в основном расположены в сельской местности, не понимают всех потребностей городских собак.
Собаки, которые в основном живут в городе, должны там и оставаться. Им нужна последовательность, поскольку они не понимают, почему переходят из одного места в другое,
– говорит владелец собачьего отеля.
Основатель отеля для собак Барри Каракостас / Фото urbanmuttshotels
Сколько стоит пребывание в отеле
За сутки пребывания в собачьей гостинице владельцы животных платят 70 фунтов стерлингов, это почти 2 700 гривен. Трехдневное пребывание стоит 180 фунтов, а за неделю надо выложить 350 фунтов стерлингов.
В собачьем отеле животным делают разные процедуры / Фото urbanmuttshotels
Собак также тренируют / Фото urbanmuttshotels
Услуги включают детский сад, тренировки, занятия фитнесом, а также уход.
В отеле собак выгуливают / Фото urbanmuttshotels
Животные проводят достаточно времени на свежем воздухе / Фото urbanmuttshotels
Собаки могут находиться в Urban Mutts до трех месяцев в так называемом лагере для сна. Поэтому владельцы, которые отправляются в длительную поездку, могут быть спокойны, зная, что их любимцы в замечательных руках и имеют лучший уход.
Каждая собака имеет отдельный номер / Фото urbanmuttshotels
Номера обслуживают круглосуточно / Фото urbanmuttshotels
Для отеля сделали специальные кровати / Фото urbanmuttshotels
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