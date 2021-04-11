Первый в мире роскошный отель для собак появился в Лондоне. Там хозяева могут оставить своих четвероногих любимцев, когда едут в отпуск или по работе.

Удобствам, которые предлагает собачий отель Urban Mutts, могут даже позавидовать люди. Там предлагают акупунктуру и массаж. Есть комнаты для сна, которые оснащены светодиодной подсветкой и специальными поднятыми кроватями, а также спа-центр, где проводят процедуры для ногтей и умывания. Номера в отеле обслуживаются круглосуточно.

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О создании отеля

Основал такой фешенебельный отель для животных Барри Каракостас .

. Гуляя со своим ротвейлером Лео, он встречался с другими любителями животных.

Барри начал бегать со стаей собак по лондонским паркам и заметил, что он и собаки становились здоровыми и счастливыми.

по лондонским паркам и заметил, что он и собаки Мужчина увлекся пониманием психологии животных и тем, что нужно для оптимизации их психического и физического благополучия.

и тем, что нужно для оптимизации их психического и физического благополучия. Поэтому он решил основать отель и клуб дневного ухода, миссией которого было бы сделать городских собак счастливее и здоровее.

Каракостас говорит, что обычные питомники, которые в основном расположены в сельской местности, не понимают всех потребностей городских собак.

Собаки, которые в основном живут в городе, должны там и оставаться. Им нужна последовательность, поскольку они не понимают, почему переходят из одного места в другое,

– говорит владелец собачьего отеля.



Основатель отеля для собак Барри Каракостас / Фото urbanmuttshotels

Сколько стоит пребывание в отеле

За сутки пребывания в собачьей гостинице владельцы животных платят 70 фунтов стерлингов, это почти 2 700 гривен. Трехдневное пребывание стоит 180 фунтов, а за неделю надо выложить 350 фунтов стерлингов.



В собачьем отеле животным делают разные процедуры / Фото urbanmuttshotels



Собак также тренируют / Фото urbanmuttshotels

Услуги включают детский сад, тренировки, занятия фитнесом, а также уход.



В отеле собак выгуливают / Фото urbanmuttshotels



Животные проводят достаточно времени на свежем воздухе / Фото urbanmuttshotels

Собаки могут находиться в Urban Mutts до трех месяцев в так называемом лагере для сна. Поэтому владельцы, которые отправляются в длительную поездку, могут быть спокойны, зная, что их любимцы в замечательных руках и имеют лучший уход.



Каждая собака имеет отдельный номер / Фото urbanmuttshotels



Номера обслуживают круглосуточно / Фото urbanmuttshotels



Для отеля сделали специальные кровати / Фото urbanmuttshotels