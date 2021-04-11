Перший в світі розкішний готель для собак з’явився у Лондоні. Там господарі можуть залишити своїх чотирилапих улюбленців, коли їдуть у відпустку чи по роботі.

Зручностям, які пропонує собачий готель Urban Mutts, можуть навіть позаздрити люди. Там пропонують акупунктуру, масаж та рейки. Є кімнати для сну, оснащені світлодіодним підсвічуванням та спеціальними піднятими ліжками, а також спа-центр, де проводять процедури для нігтів і вмивання. Номери в готелі обслуговуються цілодобово.

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Про створення готелю

Заснував такий фешенебельний готель для тварин Баррі Каракостас .

. Гуляючи зі своїм ротвейлером Лео, він зустрічався з іншими любителями тварин.

Баррі почав бігати зі зграєю собак по лондонських парках і помітив, що він і собаки ставали здоровішими та щасливішими .

по лондонських парках і помітив, що він і собаки . Чоловік захопився розумінням психології тварин та тим, що потрібно для оптимізації їхнього психічного та фізичного благополуччя.

та тим, що потрібно для оптимізації їхнього психічного та фізичного благополуччя. Тож він вирішив заснувати готель та клуб денного догляду, місією якого було б зробити міських собак щасливішими та здоровішими.

Каракостас каже, що звичайні розплідники, які переважно розташовані в сільській місцевості, не розуміють усіх потреб міських собак.

Собаки, які переважно живуть в місті, повинні там і залишатися. Їм потрібна послідовність, оскільки вони не розуміють, чому переходять з одного місця в інше,

– каже власник собачого готелю.



Засновник готелю для собак Баррі Каракостас / Фото urbanmuttshotels

Скільки коштує перебування в готелі

За добу перебування в собачому готелі власники тварин платять 70 фунтів стерлінгів, це майже 2700 гривень. Триденне перебування коштує 180 фунтів, а за тиждень треба викласти 350 фунтів стерлінгів.



У собачому готелю тваринам роблять різні процедури / Фото urbanmuttshotels



Собак також тренують / Фото urbanmuttshotels

Послуги включають дитячий садок, тренування, заняття фітнесом, а також догляд.



В готелі собак вигулюють / Фото urbanmuttshotels



Тварини проводять достатньо часу на свіжому повітрі / Фото urbanmuttshotels

Собаки можуть перебувати в Urban Mutts до трьох місяців у так званому таборі для сну. Тож власники, які вирушають у тривалу поїздку, можуть бути спокійні, знаючи, що їхні улюбленці в чудових руках і мають найкращий догляд.



Кожна собака має окремий номер / Фото urbanmuttshotels



Номери обслуговують цілодобово / Фото urbanmuttshotels



Для готелю зробили спеціальні ліжка / Фото urbanmuttshotels