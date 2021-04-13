Одна із ветеринарних клінік в український столиці проводить цікавий експеримент. Лікарі хочуть довести, що вуличні собаки можуть виглядати дуже привабливо, якщо за ними ретельно доглядати.

Київська міська ветеринарна лікарня влаштувала експеримент: бездомних песиків відправляють до "салону краси". Ветеринари хочуть дізнатися, наскільки краще забиратимуть собак, якщо ті будуть виглядати привабливими.

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Грумінг-процедури вирішили зробити й песикові на прізвисько Грей. Замурзаному метисові зараз близько 3 років. Собаку помили, висушили й постригли. Грей мужньо терпів усі процедури, аж поки перед самим носом не почали клацати ножицями.



Грей мужньо терпів усі процедури, але зрештою йому набридло / Фото ТСН

Подібні процедури зробили й дівчинці Лілу. Собака була дуже брудною й мала ковтуни. Її вичесали, викупали та підстригли кігті.



Лілу стала справжньою красунею / Фото ТСН

Працівники комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" стерилізують тварин та роблять їм щеплення від сказу. Однак небайдужим людям шкода відпускати тварин на вулицю, тому їм намагаються знайти дім.

Коли ми намагаємося прилаштувати тварину і вже приходить до нас майбутній власник, звісно, він зверне більшу увагу на тварину, яка виглядає добре, – розповідають у ветклініці.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



Безпородні собаки можуть бути дуже гарними, якщо за ними доглядати / Фото ТСН

Стрижка – найпростіший спосіб показати, як може виглядати вуличний собака, якщо про нього дбати.

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Пес Кузя також є прикладом чудового перевтілення. Собаку знайшли в черкаському лісі, виявилося, що песика не загубили, а викинули. Коли занедбаного Кузю викупали й постригли, виявилося, що він – пес престижної породу ші-тсу. Такі собаки коштують від 10 тисяч гривень. Тепер Кузя готується переїхати до Польщі зі своїм новим господарем.

Таким Кузя був до та після стрижки / Фото ТСН

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