Перша допомога при отруєнні собаки: що у неї входить. Дізнайтеся, як розпізнати отруєння в собаки та що робити у критичній ситуації.

Господарям собак потрібно привчати своїх улюбленців не піднімати нічого з землі та не брати їжу з рук незнайомців. Також важливо запам'ятати або зберегти правила, що допоможуть в критичній ситуації врятувати життя як власній собаці, так і безпритульному псові.

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Симптоми отруєння

Симптоми отруєння залежать від типу отрути, що потрапила в організм собаки. У отруєної тварини можуть з'явитися нудота, діарея, слабкість, підвищена збудженість, тремтіння, судоми, проблеми з серцем. Якщо собака вдихнула отруту, у неї можуть початися проблеми з диханням або тварина навіть втрачає свідомість.

Що робити, якщо підозрюєте, що собака отруївся



Кожен хазяїн має знати, як надати першу допомогу при отруєнні / Фото Sobakibalabaki

Потрібно негайно діяти. Якщо є можливість, негайно викликайте ветеринара на місце. Якщо такої можливості немає, хоча б зателефонуйте до будь-якої ветеринарної клініки.

Однак потрібно починати діяти ще до приїзду ветеринарного лікаря. Часто від появи перших симптомів отруєння є тільки близько 30 хвилин, щоб зберегти життя собаці.

Дії господаря мають залежати від конкретних симптомів.

Якщо в собаки спостерігаються такі симптоми як блювання, слиновиділення, порушення координації, піна з рота, судоми та втрата свідомості – дію отрути може послабити вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид).

Цей засіб продається в будь-якій "людській" аптеці. Його потрібно колоти в різні лапи у пропорції 1 мілілітр на 1 кілограм ваги собаки. Не потрібно боятися передозування цим препаратом – навіть якщо згодом підтвердиться інший вид отрути.

Порада для господарів – найкраще мати вітамін В6 та шприци із собою на прогулянці.

Якщо у собаки такі симптоми: кривава блювота, кривавий пронос, кровотеча з носа або прямої кишки, підшкірні крововиливи, тремтіння, задишка, судоми, кома – першою допомогою є вітамін К1 (Канакіон чи Канавіт).

Цей препарат є життєво необхідним для відновлення функції згортання крові. Його потрібно вколоти з розрахунку 2 – 2,5 міліграма на 1 кілограм маси тварини. Колють препарат підшкірно у зоні холки.

Якщо у собаки зупиняється дихання або перестає битися серце, потрібно терміново робити непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легенів. До незворотніх змін залишається 4 – 5 хвилин, тому діяти потрібно негайно.

Можливі й інші види отруєння тварини. Тому намагайтеся якомога швидше доставити тварину до ветеринарної клініки.



При симптомах отруєння потрібно негайно звернутися до ветеринарної клініки / Фото Sobakibalabaki

Чимало господарів при отруєнні пробують викликати у собаки блювоту. Однак це не завжди може спрацювати: зловмисники можуть підмішати до отрути протиблювотні препарати.

Також не потрібно насильно годувати або поїти тварину.

Важливо зафіксувати злочин – робіть фото та відео з місця подій, фіксуйте усе, що може знадобитися при доведенні злочину. Якщо тварина померла внаслідок отруєння – зверніться до поліції та зафіксуйте факт жорстокого поводження. Дійте за схемою, яку пропонує зоозахисна організація UAnimals.

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Не будьте байдужими до випадків жорстокого поводження з тваринами. Бережіть своїх улюбленців та допомагайте попереджати незаконну поведінку як щодо тварин, так і щодо людей.