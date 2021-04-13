У Києві запускають платформу No bread waste. Вона об'єднуватиме ресторани, притулки і водіїв. Усе заради того, щоб залишки хліба йшли не на смітник, а для прикорму тварин у притулках.

Додаток "Хліб – не сміття" розроблений за сприяння Стипендіальної програми ЄС для лідерів громадянського суспільства країн Східного партнерства. Ініціаторка проєкту Маріанна Маршаленко.

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Чому саме хліб

Маріанна Маршаленко працювала в готельно-ресторанному бізнесі і помітила, що багато хліба йде в смітник. Випічку, яка лише раз побувала на столі, не можна подавати гостям вдруге. Відтак вона безжалісно йшла на смітник разом з іншими відходами.

Дівчина допомагала притулкам і знала, що вони потребують цих виробів для прикорму тварин. Тоді персонал закладу підтримав її ідею і почав збирати залишки в окремий бак в ресторані. Волонтери – доставляти це в притулок. Щотижня туди відправляли приблизно 70 кілограмів хліба.

За час роботи в готелі я зрозуміла, що офіціанти не мають змоги і часу сортувати харчові відходи. Не можна бути певним, що туди не потрапить зубочистка, яка несе смертельну загрозу для тварин. Натомість хліб лежить окремо, а тому його легко і безпечно відділити від решти продуктів,

– пояснює Маріанна Маршаленко.

Важливий нюанс: хліб можна зберігати в темному місці близько тижня. Натомість інші продукти потребують спеціальних санітарно-гігієнічних умов, наприклад, морозильних камер. А це додаткові витрати для ресторанів і проблеми для логістичної сторони ініціативи.

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Навіщо тваринам у притулках хліб

У притулку "Сіріус", де живе приблизно 2,5 тисячі тварин, їм щотижня згодовують 1,5 тонни хліба.

Я часто натрапляю на упередження, що хліб шкідливий для тварин. Наголошую: він не є основною їжею, його використовують як добавки, наприклад, додають до каші, аби ситніше нагодувати чотирилапих,

– каже Маріанна.

На заощаджені кошти притулки можуть придбати більше корму або круп, а також використати їх на ветеринарну допомогу або стерилізацію підопічних.

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Як працює додаток

Усі учасники платформи повинні зареєструватися на сайті і встановити мобільний додаток. Ресторан повідомляє про готовність пакунку з хлібом. В електронному кабінеті водій бачить всі заявки, перехоплює замовлення онлайн і обирає притулок, до якого зручно під'їхати. Притулку приходить повідомлення, що незабаром привезуть хліб.

4 притулки у Київській області, де проживає близько 4 тисяч тварин, вже чекають на запуск платформи. Це шанс допомогти тваринам і водночас долучитися до інноваційної платформи. Її аналогів, за словами авторки, немає у Європі.

Команда проєкту наразі шукає партнерів серед ресторанів і водіїв. Охочі приєднатися можуть заповнити просту електронну форму.

Більше новин про сам проєкт є на сторінці у фейсбуці за цим посиланням.