В Киеве запускают платформу No bread waste. Она будет объединять рестораны, приюты и водителей. Все ради того, чтобы остатки хлеба шли не на свалку, а для прикорма животных в приютах.

Приложение "Хлеб – не мусор" разработан при содействии стипендиальной программы ЕС для лидеров гражданского общества стран Восточного партнерства. Инициатор проекта Марианна Маршаленко.

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Почему хлеб

Марианна Маршаленко работала в гостинично-ресторанном бизнесе и заметила, что много хлеба идет в помойку. Выпечку, которая лишь раз побывала на столе, нельзя подавать гостям во второй раз. Поэтому она безжалостно шла на свалку вместе с другими отходами.

Девушка помогала приютам и знала, что они нуждаются в этих изделиях для прикорма животных. Тогда персонал заведения поддержал ее идею и начал собирать остатки в отдельный бак в ресторане. Волонтеры – доставлять это в приют. Еженедельно туда отправляли примерно 70 килограммов хлеба.

За время работы в гостинице я поняла, что официанты не имеют возможности и времени сортировать пищевые отходы. Нельзя быть уверенным, что туда не попадет зубочистка, которая несет смертельную угрозу для животных. Зато хлеб лежит отдельно, а поэтому его легко и безопасно отделить от остальных продуктов,

– объясняет Марианна Маршаленко.

Важный нюанс: хлеб можно хранить в темном месте около недели. Зато другие продукты требуют специальных санитарно-гигиенических условий, например, морозильных камер. А это дополнительные расходы для ресторанов и проблемы для логистической стороны инициативы.

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Зачем животным в приютах хлеб

В приюте "Сириус", где живет около 2,5 тысячи животных, им еженедельно скармливают 1,5 тонны хлеба.

Я часто встречаю на предупреждение, что хлеб вреден для животных. Подчеркиваю: он не является основной пищей, его используют как добавки, например, добавляют в каши, чтобы сытнее накормить четвероногих,

– говорит Марианна.

На сэкономленные средства приюты могут приобрести больше корма или круп, а также использовать их для ветеринарной помощи или стерилизации подопечных.

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Как работает приложение

Все участники платформы должны зарегистрироваться на сайте и установить мобильное приложение. Ресторан сообщает о готовности пакета с хлебом. В электронном кабинете водитель видит все заявки, перехватывает заказ онлайн и выбирает приют, к которому удобно подъехать. Приюту приходит сообщение, что вскоре привезут хлеб.

4 приюта в Киевской области, где проживает около 4 тысяч животных, уже ждут запуска платформы. Это шанс помочь животным и одновременно приобщиться к инновационной платформы. Ее аналогов, по словам автора, нет в Европе.

Команда проекта сейчас ищет партнеров среди ресторанов и водителей. Желающие присоединиться могут заполнить простую электронную форму.

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