Лабрадудль – слово-контамінація, яке утворили зі слів "лабрадор" і "пудель", щоб назвати нову породу собак. Із такого сполучення вийшов товариський і дуже розумний пес, активне виведення якого почалося лише на наприкінці 80 років ХХ століття.

Лабрадудль – порода собак, яка виникла через схрещування лабрадора-ретривера і пуделя. До ідеї такого поєднання дійшли ще у 50 роках минулого сторіччя, однак справжньої популярності нова порода набула тільки через 30 років після цього.

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Історія породи лабрадудль

Уперше цей термін з'явився в 1955 році. Його використав сер Дональд Кемпбелл, щоб описати собаку, отриману від схрещення вже згаданих порід. Тоді і використали слово "Labradoodle".

Але широку популярність лабрадудль отримав в 1988 році, коли австралійський заводчик Уоллі Корнор схрестив лабрадора-ретривера і стандартного пуделя для отримання собаки-поводиря.



Лабрадудль – досить нова порода / Фото needpix.com

Лабрадудля виводили як поводиря

Джерело: GQ

Наприкінці 1980 років співробітник Королівської асоціації собак-поводирів Австралії Уоллі Конрон отримав лист від сліпої жінки, яка жила на Гаваях. Вона благала врятувати її: щоб нормально пересуватися, їй потрібен був собака-поводир.

Зазвичай ними стають ретривери або лабрадори, але завести їх жінка не могла: її чоловік мав алергію на довгошерстих собак.

У ролі поводиря для цієї жінки вирішили спробувати спеціально навченого пуделя. Однак після численних випробувань з'ясувалося: пудель гіперактивний і не підходять для допомоги сліпим.

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Тоді Конрону прийшла в голову ідея схрестити самку лабрадора і самця пуделя, щоб отримати спокійного і гіпоалергенного песика. Так і з'явилися три перші лабрадудлі. І найспокійнішого з них відправили на Гаваї.

Мета Корнора була в тому, щоб об'єднати скромність пуделя і здатність до навчання лабрадора, а також створити собаку-поводиря для людей з алергією на шерсть.



Лабрадудлі різних кольорів / Фото doge.ru

Типи лабрадудлів

Лабрадудлі на час існування породи як такої, а не просто змішання двох порід, мають два породних типи.

Перший тип – F1: 50% лабрадора і 50% пуделя. Собаки цієї групи отримують загальний вигляд лабрадора. Проте шерсть у них завжди від пуделя: вона може виглядати жорсткою, але на дотик буде м'якою.

Другий тип – F1b: 25% лабрадора і 75% пуделя. Такі собаки отримують загальний вигляд пуделя, а від лабрадора вони отримують характер і розмір.

Багато заводчиків намагаються докласти зусиль для того, щоб лабрадудлі були визнані офіційною породою. Але досі офіційного визнання порода лабрадудль не отримала.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.