Лабрадудль – слово-контаминация, которое образовалось со слов "лабрадор" и "пудель", чтобы назвать новую породу собак. С такого скрещивания вышел общительный и очень умный пес, активная выводка которого началось лишь в конце 80 годов ХХ века.

Лабрадудль – порода собак, которая возникла из-за скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. К идее такого сочетания пришли еще в 50 годах прошлого столетия, однако настоящей популярности новая порода получила только через 30 лет после этого.

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История породы лабрадудль

Впервые этот термин появился в 1955 году. Его использовал сэр Дональд Кэмпбелл, чтобы описать собаку, полученную от пересечения уже упомянутых пород. Тогда и использовали слово "Labradoodle".

Но широкую известность лабрадудль получил в 1988 году, когда австралийский заводчик Уолли Корнор скрестил лабрадора-ретривера и стандартного пуделя для получения собаки-поводыря.



Лабрадудль – достаточно новая порода / Фото needpix.com

Лабрадудля выводили как поводыря

Источник: GQ

В конце 1980 годов сотрудники Королевской ассоциации собак-поводырей Австралии Уолли Конрон получил письмо от слепой женщины, которая жила на Гавайях. Она умоляла спасти ее: чтобы нормально передвигаться, ей нужен был собака-поводырь.

Обычно ими становятся ретриверы или лабрадоры, но завести их женщина не могла: у ее мужа была аллергия на длинношерстных собак.

В качестве поводыря для этой женщины решили попробовать специально обученного пуделя. Однако после многочисленных испытаний выяснилось: пудель гиперактивный и не подходят для помощи слепым.

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Тогда Конрону пришла в голову идея скрестить самку лабрадора и самца пуделя, чтобы получить спокойного и гипоаллергенного пса. Так и появились три первых лабрадудли. И самого спокойного из них отправили на Гавайи.

Цель Корнора была в том, чтобы объединить скромность пуделя и обучаемость лабрадора, а также создать собаку-поводыря для людей с аллергией на шерсть.



Лабрадудли разных цветов / Фото doge.ru

Типы лабрадудлей

Лабрадудли за время существования породы как таковой, а не просто смеси двух пород, имеют два породных типа.

Первый тип – F1: 50% лабрадора и 50% пуделя. Собаки этой группы получают общий вид лабрадора. Однако шерсть у них всегда от пуделя: она может выглядеть жесткой, но на ощупь будет мягкой.

Второй тип – F1b: 25% лабрадора и 75% пуделя. Такие собаки получают общий вид пуделя, а от лабрадора они получают характер и размер.

Многие заводчики пытаются сделать все для того, чтобы лабрадудли были признаны официальной породой. Но до сих пор официального признания порода лабрадудль не получила.

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