Роскошная шерсть: ТОП 10 самых пушистых пород собак
Пушистые собаки всегда привлекают много внимания на улице. Прохожие интересуются, что за порода и даже хотят сфотографироваться с животным.
Источник:Newsweek
Но красивая густая шерсть требует тщательного ухода и заботы. Пушистых собак нужно регулярно вычесывать, купать, водить на груминг (процедуры по уходу за шерстью – 24 канал). В сезон линьки ваш дом рискует превратиться в склад шерсти.
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Если вас не пугает уход за такой шубкой, узнайте, какие же породы собак считают самыми пушистыми.
Самоедская собака
Самоеды – популярные домашние любимцы / Фото Zelenyjmir
Самоеды происходят из северо-западной Сибири. Эти собаки не только тянули санки с грузом, но и играли с детьми и даже спали со своими хозяевами, согревая их. Двойной слой шерсти греет самоедов даже в самый лютый мороз.
Померанский шпиц
Шпицы – смелые пушистики / Фото alldogs.info
Любимцы многих, шпицы имеют густую пушистую шерсть, которую очень приятно гладить. Эти собаки небольшие и хорошо подходят для содержания в квартире.
Чау-чау
Чау-чау часто называют собакой-львом / Фото Horzapets
Эти собаки происходят из Китая. Кроме густой шерсти, чау-чау имеют фиолетовый язык и характерную плоскую морду с морщинами.
Пиренейская горная собака
Собаки этой породы имеют роскошную белую шерсть / Фото Doge
Этим собакам доверяли пасти овец в горных долинах. Пиренейские горные собаки очень серьезные, независимые и настороженные. Они умные и спокойные, что делает их хорошими компаньонами.
Староанглийская овчарка (бобтейл)
Этих собак все чаще заводят в качестве домашних любимцев / Фото vetinfo.com.ua
Ранее эти собаки были пастухами, а сейчас все больше людей заводит их в качестве домашних любимцев. Впрочем, порода, как раньше, требует значительных физических нагрузок.
Лхасский апсо
Эти собаки имеют очень благородный вид / Фото 24tail.com
Малоизвестная в Украине порода собак. Эти любимцы имеют небольшие размеры. Длинная шерсть достигает пола, а на голове нужно завязывать бантик, чтобы шерсть не лезла в глаза.
Мальтийская болонка
Болонке можно делать креативные стрижки или отращивать шерсть / Фото hvost.news
У собак этой породы замечательная белая роскошная шерсть, которую нужно регулярно стричь. Мальтийские болонки – идеальные собаки для квартиры, они любят детей. Несмотря на милый вид, болонки очень ловкие и выносливые.
Пекинес
Пекинесы имеют густую и пушистую шерсть / Фото krohotun.com
Эти собаки были спутниками членов королевской семьи в Китае. Маленьких и достаточно свирепых пекинесов даже носили в рукавах и использовали как миниатюрных охранников. Сегодня эти собаки популярны как комнатные любимцы во всем мире.
Ньюфаундленд
Шерсть ньюфаундлендов позволяет им плавать даже в холодной воде / Фото Sites.google
Эти собаки огромные. Их использовали как рабочую силу: собаки могли тянуть сети для рыбалки и другие грузы. Также ньюфаундленды прекрасно плавают, а на лапах у них даже есть перепонки, поэтому в народе этих собак называют "водолазами".
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Леонбергер
Леонбергеры – дружелюбные гиганты / Фото Dogcentr
Эти собаки являются пушистыми гигантами. Порода происходит из Германии. Несмотря на гигантские размеры, леонбергеры –добрые и ласковые питомцы, которые любят общаться с людьми.
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