Пушистые собаки всегда привлекают много внимания на улице. Прохожие интересуются, что за порода и даже хотят сфотографироваться с животным.

Но красивая густая шерсть требует тщательного ухода и заботы. Пушистых собак нужно регулярно вычесывать, купать, водить на груминг (процедуры по уходу за шерстью – 24 канал). В сезон линьки ваш дом рискует превратиться в склад шерсти.

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Если вас не пугает уход за такой шубкой, узнайте, какие же породы собак считают самыми пушистыми.

Самоедская собака



Самоеды – популярные домашние любимцы / Фото Zelenyjmir

Самоеды происходят из северо-западной Сибири. Эти собаки не только тянули санки с грузом, но и играли с детьми и даже спали со своими хозяевами, согревая их. Двойной слой шерсти греет самоедов даже в самый лютый мороз.

Померанский шпиц



Шпицы – смелые пушистики / Фото alldogs.info

Любимцы многих, шпицы имеют густую пушистую шерсть, которую очень приятно гладить. Эти собаки небольшие и хорошо подходят для содержания в квартире.

Чау-чау



Чау-чау часто называют собакой-львом / Фото Horzapets

Эти собаки происходят из Китая. Кроме густой шерсти, чау-чау имеют фиолетовый язык и характерную плоскую морду с морщинами.

Пиренейская горная собака



Собаки этой породы имеют роскошную белую шерсть / Фото Doge

Этим собакам доверяли пасти овец в горных долинах. Пиренейские горные собаки очень серьезные, независимые и настороженные. Они умные и спокойные, что делает их хорошими компаньонами.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Староанглийская овчарка (бобтейл)



Этих собак все чаще заводят в качестве домашних любимцев / Фото vetinfo.com.ua

Ранее эти собаки были пастухами, а сейчас все больше людей заводит их в качестве домашних любимцев. Впрочем, порода, как раньше, требует значительных физических нагрузок.

Лхасский апсо



Эти собаки имеют очень благородный вид / Фото 24tail.com

Малоизвестная в Украине порода собак. Эти любимцы имеют небольшие размеры. Длинная шерсть достигает пола, а на голове нужно завязывать бантик, чтобы шерсть не лезла в глаза.

Мальтийская болонка



Болонке можно делать креативные стрижки или отращивать шерсть / Фото hvost.news

У собак этой породы замечательная белая роскошная шерсть, которую нужно регулярно стричь. Мальтийские болонки – идеальные собаки для квартиры, они любят детей. Несмотря на милый вид, болонки очень ловкие и выносливые.

Пекинес



Пекинесы имеют густую и пушистую шерсть / Фото krohotun.com

Эти собаки были спутниками членов королевской семьи в Китае. Маленьких и достаточно свирепых пекинесов даже носили в рукавах и использовали как миниатюрных охранников. Сегодня эти собаки популярны как комнатные любимцы во всем мире.

Ньюфаундленд



Шерсть ньюфаундлендов позволяет им плавать даже в холодной воде / Фото Sites.google

Эти собаки огромные. Их использовали как рабочую силу: собаки могли тянуть сети для рыбалки и другие грузы. Также ньюфаундленды прекрасно плавают, а на лапах у них даже есть перепонки, поэтому в народе этих собак называют "водолазами".

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Леонбергер



Леонбергеры – дружелюбные гиганты / Фото Dogcentr