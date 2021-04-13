Как приучить щенка к туалету на улице: дельные советы
Приучения щенка к туалету на улице – дело не из легких. Прежде чем любимец научится исправно ходить "по делам" на улице, может быть намочен не один ковер или паркет.
Источник:24 канал
Универсальный совет, который понадобится всем новоиспеченным владельцам щенков –запаситесь терпением. В зависимости от темперамента и породы собаки, процесс приучения к туалету на улице может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
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Как приучить щенка к туалету на улице: первые шаги
Для начала необходимо сделать все рекомендованные прививки и передержать собаку на карантине. После того как все вакцинации будут сделаны, можно выводить любимца на улицу. Таким образом можно приучать его проситься при необходимости гулять и отлучать от лотка, пеленки или газетки.
Правильная тактика поведения хозяина собаки поможет приблизить момент полного приучения к улице.
Ни в коем случае не бейте щенка, если с первого раза у него не получится / Фото Unsplash
Основные правила приучения щенка к улице:
- Как только щенок проснулся – сразу выносите его на улицу. Поел – опять выносите. Первое время можно брать с собой пеленку, чтобы он смог быстрее сориентироваться и не отвлекаться на необычные запахи.
- Выгуливать маленького любимца рекомендуется 5 – 6 раз в день, соблюдая примерно одно и то же время. Системность – Ваш напарник к успешному приучения щенка.
- После каждого удачного испражнения на улице щенка необходимо хвалить и поощрять лакомством.
- После того как щенок сделает "дело", можно поиграть с ним или позволить пообщаться с другими собаками, давая понять, что все удовольствия возможны только после туалета.
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Когда щенку исполнится 6 – 8 месяцев, количество прогулок можно сократить до 4 в день. В этом возрасте собаки уже начинают проситься на улицу. Тогда важно придерживаться четкого графика прогулок и собака привыкнет ходить в туалет на улице в определенное время.
В процессе приучения к уличному туалету, не убирайте лотки и пеленки, пока не убедитесь, что собака понимает, где нужно справлять нужду.
Выгуливать щенка стоит сразу после сна или еды / Фото Unsplash
Если приучить щенка все равно не получается
Представим, что Вы уже прошли стадию приучения, и щенок основном ходит в туалет на улицу. Но все же иногда нежелательные лужи появляются на полу дома. Во-первых, разберитесь, почему животное так поступает. Нужно исключить то, что оно имеет проблемы со здоровьем, ведь причиной может стать банальный цистит.
Поэтому необходимо проконсультироваться с ветеринаром, здоров ли Ваш пес.
Кстати Сколько раз в день нужно выгуливать собаку
Если проблем с выделительной системой у собаки нет, можно попробовать еще несколько лайфхаков.
- На прогулке найдите щенку друга для игр, который исправно ходит в туалет. Пусть собака будет другом и наставником Вашему щенку, смотря на которого малыш поймет, куда именно нужно ходить "по малому".
- Всегда берите на прогулку воду и угощайте щенка. Выпив ее после активных игр, собака может справить нужду на улице.
- Увеличьте время выгула животного – долго терпеть щенок не сможет и обязательно сходит в туалет до возвращения домой.
Попробуйте подружить любимца со взрослыми и "опытными" товарищами / Фото Unsplash
В конце концов, еще раз напомним: процесс приучения к туалету на улице – хлопотный и требует внимания и терпения. Не кричите и не ругайте щенка, если ему не получатся приучиться с первого, второго или даже пятого раза. Терпение будет вознаграждено любовью и преданностью от Вашей собаки.
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