Приучения щенка к туалету на улице – дело не из легких. Прежде чем любимец научится исправно ходить "по делам" на улице, может быть намочен не один ковер или паркет.

Универсальный совет, который понадобится всем новоиспеченным владельцам щенков –запаситесь терпением. В зависимости от темперамента и породы собаки, процесс приучения к туалету на улице может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Как приучить щенка к туалету на улице: первые шаги

Для начала необходимо сделать все рекомендованные прививки и передержать собаку на карантине. После того как все вакцинации будут сделаны, можно выводить любимца на улицу. Таким образом можно приучать его проситься при необходимости гулять и отлучать от лотка, пеленки или газетки.

Правильная тактика поведения хозяина собаки поможет приблизить момент полного приучения к улице.



Ни в коем случае не бейте щенка, если с первого раза у него не получится / Фото Unsplash

Основные правила приучения щенка к улице:

Как только щенок проснулся – сразу выносите его на улицу . Поел – опять выносите. Первое время можно брать с собой пеленку, чтобы он смог быстрее сориентироваться и не отвлекаться на необычные запахи.

. Поел – опять выносите. Первое время можно брать с собой пеленку, чтобы он смог быстрее сориентироваться и не отвлекаться на необычные запахи. Выгуливать маленького любимца рекомендуется 5 – 6 раз в день , соблюдая примерно одно и то же время. Системность – Ваш напарник к успешному приучения щенка.

, соблюдая примерно одно и то же время. Системность – Ваш напарник к успешному приучения щенка. После каждого удачного испражнения на улице щенка необходимо хвалить и поощрять лакомством.

и поощрять лакомством. После того как щенок сделает "дело", можно поиграть с ним или позволить пообщаться с другими собаками, давая понять, что все удовольствия возможны только после туалета.

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Когда щенку исполнится 6 – 8 месяцев, количество прогулок можно сократить до 4 в день. В этом возрасте собаки уже начинают проситься на улицу. Тогда важно придерживаться четкого графика прогулок и собака привыкнет ходить в туалет на улице в определенное время.

В процессе приучения к уличному туалету, не убирайте лотки и пеленки, пока не убедитесь, что собака понимает, где нужно справлять нужду.



Выгуливать щенка стоит сразу после сна или еды / Фото Unsplash

Если приучить щенка все равно не получается

Представим, что Вы уже прошли стадию приучения, и щенок основном ходит в туалет на улицу. Но все же иногда нежелательные лужи появляются на полу дома. Во-первых, разберитесь, почему животное так поступает. Нужно исключить то, что оно имеет проблемы со здоровьем, ведь причиной может стать банальный цистит.

Поэтому необходимо проконсультироваться с ветеринаром, здоров ли Ваш пес.

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Если проблем с выделительной системой у собаки нет, можно попробовать еще несколько лайфхаков.

На прогулке найдите щенку друга для игр, который исправно ходит в туалет. Пусть собака будет другом и наставником Вашему щенку, смотря на которого малыш поймет, куда именно нужно ходить "по малому". Всегда берите на прогулку воду и угощайте щенка. Выпив ее после активных игр, собака может справить нужду на улице. Увеличьте время выгула животного – долго терпеть щенок не сможет и обязательно сходит в туалет до возвращения домой.



Попробуйте подружить любимца со взрослыми и "опытными" товарищами / Фото Unsplash

В конце концов, еще раз напомним: процесс приучения к туалету на улице – хлопотный и требует внимания и терпения. Не кричите и не ругайте щенка, если ему не получатся приучиться с первого, второго или даже пятого раза. Терпение будет вознаграждено любовью и преданностью от Вашей собаки.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна Ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы Ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.