Пухнасті собаки завжди приваблюють чимало уваги на вулиці. Перехожі цікавляться, що за порода й навіть хочуть сфотографуватися з улюбленцем.

Але красива густа шерсть потребує ретельного догляду та турботи. Пухнастих собак потрібно регулярно вичісувати, купати, водити на грумінг (процедури з догляду за шерстю – 24 канал). У сезон линьки ваш дім ризикує перетворитися на склад шерсті.

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Якщо вас не лякає догляд за такою шубкою, дізнайтеся, які ж породи собак вважають найпухнастішими.

Самоїдський собака



Самоїди – популярні домашні улюбленці / Фото Zelenyjmir

Самоїди походять із північно-західного Сибіру. Ці собаки не тільки тягнули санки із вантажем, а й бавилися з дітьми та навіть спали зі своїми господарями, зігріваючи їх. Подвійний шар шерсті зігрівав самоїдів навіть у найлютіший мороз.

Померанський шпіц



Шпіци – сміливі пухнастики / Фото alldogs.info

Улюбленці багатьох, шпіци мають густу пухнасту шерсть, яку дуже приємно гладити. Ці собаки невеликі й підходять для утримання у квартирі.

Чау-чау



Чау-чау часто називають собакою-левом / Фото Horzapets

Ці собаки походять із Китаю. Окрім густої шерсті, чау-чау мають фіолетовий язик і характерну плоску морду зі зморшками.

Піренейський гірський собака



Собаки цієї породи мають розкішну білу шерсть / Фото Doge

Цим собакам довіряли пасти овець у гірських долинах. Піренейські гірські собаки дуже розважливі, незалежні та насторожені. Вони розумні та спокійні, що робить їх хорошими компаньйонами.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Давньоанглійська вівчарка (бобтейл)



Цих собак усе частіше заводять як домашніх улюбленців / Фото vetinfo.com.ua

Раніше ці собаки були пастухами, а зараз усе більше людей заводить їх як домашніх улюбленців. Втім, порода, як раніше, потребує значних фізичних навантажень.

Лхаський апсо



Ці собаки мають дуже благородний вигляд / Фото 24tail.com

Маловідома в Україні порода собак. Ці улюбленці мають невеликі розміри. Довга шерсть сягає до підлоги, а на голові потрібно зав'язувати бантик, щоб шерсть не лізла в очі.

Мальтійська болонка



Болонкам можна робити креативні стрижки або відрощувати шерсть / Фото hvost.news

У собак цієї породи чудова біла розкішна шерсть, яку потрібно регулярно стригти. Мальтійські болонки – ідеальні собаки для квартири, вони полюбляють дітей. Попри милий вигляд, болонки дуже спритні та витривалі.

Пекінес



Пекінеси мають густу й пухнасту шерсть / Фото krohotun.com

Ці собаки були супутниками членів королівської родини у Китаї. Маленьких і досить лютих пекінесів навіть носили в рукавах і використовували як мініатюрних охоронців. Сьогодні ці собаки популярні як кімнатні улюбленці в цілому світі.

Ньюфаундленд



Шерсть ньюфаундлендів дозволяє їм плавати навіть у холодній воді / Фото Sites.google

Ці собаки велетенські. Їх використовували як робочу силу: собаки могли тягнути сітки для рибалки та інші вантажі. Також ньюфаундленди чудово плавають, а на лапах у них навіть є перетинки, тому в народі цих собак називають "водолаз".

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Леонбергер



Леонбергери – товариські гіганти / Фото Dogcentr

Ці собаки є пухнастими велетнями. Порода походить з Німеччини. Попри гігантські розміри, леонбергери – добрі та ласкаві улюбленці, які полюбляють спілкуватися з людьми.