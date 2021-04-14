Не только люди имеют лишний вес. Домашние животные также принимают вредные привычки у своих хозяев. Ограниченная двигательная активность и переедание приводят к тому, что собаки и кошки начинают толстеть.

Эта немецкая овчарка жила в приюте и весила более 68 килограммов. Животное имело не только лишний вес, но и проблемы со здоровьем.

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Сначала овчарка от всех пряталась / Фото The DoDo

Такой собаку усыновили из приюта. У овчарки были проблемы с сердцем, суставами и бедрами.

Мужчина по имени Ли увидел Тони в приюте и влюбился в собаку. Он знал, что овчарке нужна семья, где ее будут действительно любить и решил забрать овчарку себе.



Пес не мог долго бегать / Фото The DoDo

Тони поселился в доме, где уже проживало 8 собак. Все они были спасены из приютов.

Для счастливой жизни овчарке нужно было избавиться от трети своего веса. Пес не мог подняться на 2-й этаж. А еще в первое время собака боялась, пряталась и чувствовала себя скованно в новом доме.



Хозяин берет своих собак в путешествие / Фото The DoDo

А потом началась настоящая армейская муштра. Тони приходилось бегать по снегу вместе с другими собаками – сначала он не хотел двигаться и садился на снег. Псы приглашали овчарку к игре и заставляли больше двигаться.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



Тони похудел и стал полноценно бегать и плавать / Фото The DoDo

В день, когда хозяин впервые поехал на рабочую встречу, Тони вырвался и побежал за машиной – пес так полюбил своего нового хозяина, что не захотел расставаться с ним. Ли с детства мечтал иметь приют для собак. Когда парень вырос, то осуществил свою мечту. Он даже путешествует вместе со своими собаками. К веселой стае присоединился и Тони, когда немного похудел.



Теперь пес наслаждается жизнью / Фото The DoDo

Важно Еда не на свалку, а в приюты: создали приложение, которое будет помогать прокормить животных



Каким Тони стал и каким он был / Фото The DoDo

Теперь овчарка ездит со своим хозяином на пляж, ходит на пробежки и живет полноценной и счастливой собачьей жизнью.